Schalke 04 verliert Nachwuchstorhüter Canpolat, Frankfurts Paciencia im Anflug? Alle News und Gerüchte zu S04 heute

Schalke 04 verliert Nachwuchstorhüter Erdem Canpolat an die Süper Lig und Goncalo Pacienca soll unmittelbar vor einem Transfer stehen. Alle S04-News.

Die Nachricht, dass die Begegnung mit dem 1. FC Schweinfurt im abgesagt werden muss, erhitzte am Wochenende bei Schalke 04 die Gemüter. Türkgücü München hatte per Einstweiliger Verfügung seine Teilnahme erwirkt und damit eine Austragung des Pokalspiels unmöglich gemacht.

Doch die Absage war nicht die einzige Nachricht, die zuletzt bei Schalke für Schlagzeilen sorgte: Der Bundesligist soll offenbar unmittelbar vor einem Transfer von Goncalo Paciencia von stehen. Und: Nachwuchstorhüter Erdem Canpolat wechselt in die .

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Dienstag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Mehr Teams

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Nachwuchstorwart Erdem Canpolat wechselt in die Süper Lig

Schalke 04 verliert Torhüter-Talent Erdem Canpolat. Der 19-Jährige verlässt S04 und wechselt zu Kasimpasa in die Süper Lig.

Bild: imago images / Martin Hoffmann

Dort erhält der Keeper einen Vertrag bis 2023. Canpolat war in der vergangenen Saison der Stammtorwart der Schalker U19 und sollte in dieser Saison in die Reserve aufrücken.

An ihm waren nach Informationen der Bild auch zwei -Klubs sowie interessiert.

Schalke 04 offenbar kurz vor Transfer von Eintracht Frankfurts Goncalo Paciencia

Der FC Schalke 04 verstärkt sich offenbar mit Angreifer Goncalo Paciencia von Eintracht Frankfurt. Nach hr -Informationen steht ein Wechsel kurz bevor, auch die Bild berichtet davon.

Bild: Getty Images

Paciencia wäre nach Routinier Vedad Ibisevic und Rückkehrer Mark Uth die dritte Verstärkung für die zahnlose S04-Offensive in der Rückrunde.

Bei den Hessen kommt Paciencia derzeit nicht an Andre Silva und Bas Dost vorbei, weshalb er nun wechseln will. Ob es sich um einen Kauf oder eine Leihe handelt, ist bislang nicht bekannt.

Bericht: Bei Schalke 04 wachsen die Zweifel an David Wagner

Laut eines Berichts der Bild hat David Wagner bei Schalke 04 einen wichtigen Fürsprecher verloren. Demnach sei Kaderplaner Michael Reschke, wie auch einige Aufsichtsräte, nicht mehr davon überzeugt, dass der Ex-Profi noch der richtige Cheftrainer für die Knappen ist.

Dies bedeute, dass von den Klubchefs einzig Sportvorstand Jochen Schneider noch hinter Wagner stehe. Schneider stärkte Wagner, der vor allem wegen der miserablen Rückrunde der vergangenen Saison in der Kritik steht, am vergangenen Wochenende noch den Rücken.



Bild: Imago Images / Team2

Bei Sport1 sagte Schneider: "Ich bin überzeugt von ihm und seiner Arbeit. Das Verhältnis zwischen Trainerteam und Mannschaft ist vollkommen intakt. David Wagner hat über sieben Monate hinweg eindrucksvoll bewiesen, welchen attraktiven Fußball wir spielen können. Das war kein Zufall. Es gibt und gab für mich überhaupt keinen Grund, in dieser Personalie eine Veränderung herbeizuführen. Wir haben uns diesen Trainer bewusst ausgesucht und haben in der vergangenen Saison auch sehr schnell den Fußball gespielt, für den der FC Schalke 04 stehen möchte. Dahin wollen wir zurück, und dahin kommen wir wieder zurück. Es gehört im Leben auch mal dazu, Rückschläge hinzunehmen und wegzustecken und durch ein Tal zu gehen. Das tun wir. Aber wir tun es gemeinsam."

Schalke 04: Nabil Bentaleb berichtet von klärendem Gespräch mit David Wagner

Nabil Bentaleb bekommt beim FC Schalke eine zweite Chance. Der Mittelfeldspieler erklärte auf der Webseite der Königsblauen, wie es dazu kam. Demnach habe ein offenes Gespräch mit Trainer David Wagner den Ausschlage gegeben.

Bentaleb führte aus: "Ich hatte vor einigen Wochen ein sehr gutes und offenes Gespräch mit David Wagner. Der Coach hat gesagt, dass er bezüglich meiner Rückkehr aufgeschlossen ist und sich anschauen wird, wie ich mich auf und neben dem Feld verhalte, wie ich meine Qualitäten in die Mannschaft einbringen kann und wie er mich auf dem Platz einsetzen kann. Und dass ich eine Option für ihn bin, wenn ich die Erwartungen umsetze."

Der algerische Nationalspieler war 2017 für 19 Millionen Euro Ablöse fest von nach Gelsenkirchen gewechselt. In der Saison 2018/19 geriet er wegen mehrerer Verfehlungen abseits des Rasens auf das Abstellgleis. Die vergangenen Saison verbrachte Bentaleb auf Leihbasis bei und galt in den letzten Wochen und Monaten eigentlich als Verkaufskandidat.