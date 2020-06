Schalke 04: Ex-Coach Domenico Tedesco schwärmt von von Ex-Spieler, Sane unterzieht sich Knie-OP - alle News und Gerüchte zu S04

Der frühere Schalke-Trainer Domenico Tedesco schwärmt im Interview von Ex-Schalker Leon Goretzka und Salif Sane unterzieht sich einer Knie-OP.

13 Bundesligaspiele ohne Sieg: So lautet die triste Bilanz des . Die nächste Chance auf drei Punkte gibt es am Mittwoch bei (18.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Wir zeigen Euch, wo Ihr die Begegnung live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Unterdessen sprach Ex-Schalke-Coach Domenico Tedesco im exklusiven Interview mit Goal und SPOX über seine Zeit bei den Königsblauen und schwärmte von einem Ex-Spieler besonders.

Und: Salif Sane unterzieht sich nach seinem Saisonaus einer Knie-OP.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle News und Gerüchte rund um Schalke 04 vom heutigen Dienstag. Wer wissen will, was in den vergangenen Tagen bei Königsblau passiert ist, findet alle Informationen dazu in separaten Artikeln auf unserer Seite.

Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco klagt über "Professor"-Image

Trainer Domenico Tedesco hat ein Problem mit seinem Image bei Ex-Klub Schalke 04 . "Auf Schalke wollte man mich in die Professoren-Schublade stecken, darin sehe ich mich überhaupt nicht", sagte der 34-Jährige im Interview mit Goal und SPOX : "Ich weiß schon, wie ich wen ansprechen kann."

Der aktuelle Coach von ärgert sich, dass er als "professorenhaft" dargestellt wurde, "wenn ich dann auf einer Pressekonferenz mal das Wort determiniert oder so benutzt habe". In der Kabine habe er anders gesprochen, "ich habe auch 'Leck mich am Arsch' gesagt, das können Sie mir glauben."

Nach Saison-Aus: Schalkes Sane unterzieht sich Knie-OP

Abwehrspieler Salif Sane von Bundesligist Schalke 04 hat sich einer Operation am Knie unterzogen. "Da Salif Sane aktuell sowieso ausfällt, hat man die Zeit genutzt, um den Knorpel am Knie zu glätten", twitterte der Revierklub am Dienstag. Der 29-Jährige hatte bereits am Montag ein Bild aus dem Krankenbett über seine Social-Media-Kanäle verbreitet.

Ein Einsatz im -Endspurt wäre für Sane ohnehin nicht infrage gekommen, da er sich in der vergangenen Woche einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Aufgrund einer viermonatigen Knieverletzung lief der Senegalese in dieser Spielzeit nur 15 Mal für die Königsblauen auf.

Schalke 04 - Ex-Trainer Domenico Tedesco über Leon Goretzka: "Prototyp eines modernen Achters"

Für seinen Ex-Trainer Domenico Tedesco ist Leon Goretzkas Leistungssprung bei Bayern München alles andere als eine Überraschung. "Leon ist der Prototyp eines modernen Achters. Jeder Verein kann sich so einen Spieler wünschen. Weil er einfach alles mitbringt, was ein Spieler auf dieser Position braucht", sagte der 34-Jährige im Interview mit Goal und SPOX .

Tedesco, der bei Schalke 04 in der Saison 2017/18 mit Goretzka erfolgreich zusammengearbeitet hat, schwärmte über seinen früheren Schützling: "Er ist laufstark, technisch top in engen Räumen, er kann den letzten Pass spielen und er ist dazu noch torgefährlich in der Box. Auch für Kopfbälle ist er da immer präsent."

Darüber hinaus verriet der aktuelle Coach von Spartak Moskau, sei Goretzka "sozial extrem sensibel". Der Nationalspieler sei "intelligent, hochprofessionell, er denkt auch mal ums Eck", ergänzte Tedesco.

