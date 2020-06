Schalke 04: Spekulationen um Sergio Rico, Kerim Calhanoglu kommt von 1899 Hoffenheim - alle News und Gerüchte zu S04

Ein neuer Keeper wird auf Schalke gehandelt und ein bekannter Name wechselt zu den Königsblauen. Alle News zu S04.

Die Krise beim spitzt sich weiter zu. Nach dem 1:1-Unentschieden bei warten die Knappen nun seit zwölf -Spielen auf einen Dreier. Bei sieben Punkten Rückstand auf einen Europa-League-Platz rückt für Königsblau das internationale Geschäft in weite Ferne.

Zu allem Überfluss bleiben die Knappen weiterhin vom Verletzungspech verfolgt: Angreifer Guido Burgstaller fällt für die restliche Saison aus.

Neues gibt es auch von der Transferfront: Sergio Rico könnte aus Andalusien kommen und von der TSG Hoffenheim wechselt ein Teenager zu S04.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle News und Gerüchte rund um Schalke 04 vom heutigen Dienstag. In folgenden Artikeln könnte Ihr Euch spielend leicht einen Überblick verschaffen, was bei den Königsblauen in den vergangenen Tagen wichtig war.

Wird Sergio Rico bei Schalke 04 der Nübel-Nachfolger?

Der ehemalige spanische Nationaltorhüter Sergio Rico ist auf Schalke als neuer Torhüter im Gespräch. Das Portal fichajes meldet, der Keeper des , aktuell noch an PSG ausgeliehen, sei eine „reale Option“ bei den Knappen. Sie suchen wegen des Abgangs Alexander Nübels zum FC Bayern zur kommenden Saison mindestens einen neuen Torhüter.

Mehr Teams

Rico, der 2016 ein Länderspiel für die Furia Roja absolvierte und mit Sevilla dreimal die gewann, hat bei PSG und auch bei seinem Stammklub keine Perspektive mehr. Weil die Knappen zudem ein gutes Verhältnis zu Sevilla pflegen, rechnen sie sich angeblich gute Chancen auf einen Transfer aus.

Ricos Vertrag läuft noch bis 2021. Im Gespräch sind ein Transfer mit einer niedrigen Ablöse und ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufpflicht.

Schalke 04: Kerim Calhanoglu kommt von

Kerim Calhanoglu verlässt die Nachwuchsabteilung der TSG Hoffenheim und wechselt zur neuen Saison zum FC Schalke 04. Das bestätigte der 17-Jährige am Montag auf Instagram. "Ich freue mich sehr auf meinen neuen Verein", so der Linksverteidiger, der hinzufügte: "Danke an die TSG Hoffenheim für tolle gemeinsame Jahre."

Wie der kicker zuvor berichtet hatte, soll Calhanoglu in Gelsenkirchen einen Vierjahresvertrag unterschrieben haben. Er war 2016 von Waldhof Mannheim in den Kraichgau gekommen und absolvierte in der abgebrochenen Saison der U-19-Bundesliga 18 Spiele für Hoffenheim.

Ex-Schalker Benedikt Höwedes verlässt Lokomotiv Moskau

Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes verlässt den russischen Spitzenklub . Wie der Klub am Montag bestätigte, bleibt Höwedes aus familiären Gründen in , der Vertrag sei "in beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst worden.

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass Höwedes als Familienvater die Corona-Situation schwer zu schaffen mache. Die russische Liga soll am 21. Juni ihren Betrieb wieder aufnehmen, obwohl die Lage im Land weiterhin kritisch ist.

Der langjährige Schalker Kapitän Höwedes (32) war im Sommer 2018 nach Moskau gewechselt. Für Lokomotive absolvierte der Innenverteidiger 50 Pflichtspiele und gewann im Vorjahr den Pokalwettbewerb.

FC Lokomotiv can confirm @BeneHoewedes will be leaving the club.



Howedes decided to stay in Germany due to family reasons. The contract was terminated by mutual consent.



We would like to thank Benedikt and wish him success in the future! pic.twitter.com/EFNLKBLqHu — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) June 8, 2020

FC Schalke 04: Saisonaus für Guido Burgstaller

Der FC Schalke 04 muss im Saisonendspurt auf Angreifer Guido Burgstaller (31) verzichten.

Wie die Knappen offiziell bekanntgaben, zog sich der Österreicher im Abschlusstraining vor dem Spiel bei Union Berlin (1:1) einen Außenbandanriss im Knie zu.

VIDEO-Highlights, Bundesliga: Union Berlin vs. FC Schalke 04 1:1