Schalke 04: Wagner legt sich mit Reporter an, Hoffenheim-Talent Campanile wohl vor Wechsel - alle News und Gerüchte zu S04

Nach dem Remis gegen Leverkusen beendete David Wagner die Pressekonferenz abrupt. Außerdem: S04 angelt sich wohl das nächste Talent.

Bei Schalke 04 herrscht nach dem nächsten sieglosen Spiel in der gedämpfte Stimmung. Nach der Punkteteilung gegen die Werkself standen aber auch andere Themen im Blickpunkt. So legte sich zum Beispiel Trainer David Wagner mit einem Journalisten an.

Außerdem: S04 angelt sich offenbar das nächste Talent von .

In diesem Artikel bekommt Ihr alle News und Gerüchte rund um Schalke 04 vom heutigen Montag. Wer wissen will, was in den vergangenen Tagen bei Königsblau passiert ist, findet alle Informationen dazu in separaten Artikeln auf unserer Seite.

Schalke 04: Trainer David Wagner legt sich mit Reporter an

Beim 1:1-Unentschieden gegen am Sonntag zeigte die junge Truppe von Schalke 04 eine gute Leistung, nach der Partie reagierte Trainer David Wagner in einem Interview mit Sky-Reporter Ecki Heuser dennoch schnell gereizt. Der 48-Jährige kritisierte unter anderem eine Frage, die Heuser vor dem Spiel Leverkusen-Coach Peter Bosz gestellt hatte.

"Sie haben sich nicht viele Schalker Freunde mit dieser Frage gemacht", sagte Wagner mit Bezug auf eine Frage Heusers an Bosz gerichtet, ob Leverkusen gegen diese Schalker Mannschaft nicht locker gewinnen müsse. "Nach ihrer recht provokanten Frage haben Sie mir einen riesen Gefallen getan", so Wagner. Dies sei der "letzte Push an Motivation" für die Königsblauen gewesen.

Zudem eckte Heuser mit einer Frage nach den vielen Nebenkriegsschauplätzen bei Wagner an. "Sie fragen mich jetzt zum achten Mal. Ich sage doch: Es ist viel los, aber das ist nicht das, was uns beschäftigt. Uns beschäftigt, wie wir eine Truppe zusammenbekommen", sagte Wagner gereizt.

Das aufgeregte Umfeld gehöre zu S04 nun einmal dazu. "Wir sind hier auf Schalke. Ich hätte in auch gerne jeden Tag 30 Grad wie in Los Angeles. Was nicht ist, ist nicht", erklärte Wagner. Schließlich beendete er das Interview vorzeitig mit einem "Dankeschön".

: Talent Campanile vor Wechsel von Hoffenheim zu S04

Der FC Schalke 04 steht offenbar vor einer Verpflichtung von Luca Campanile von Bundesliga-Konkurrent 1899 Hoffenheim. Wie transfermarkt.de berichtet, soll der Verteidiger bei den Knappen einen Vertrag bis 2020 unterschreiben.

Der 17-jährige Campanile spielt aktuell in der U17 der TSG und ist dort Kapitän.

Campanile wechselte im Sommer 2016 von den Stuttgarter Kickers in den Kraichgau, durchlief dort seitdem alle Jugendmannschaften. Hier geht's zur kompletten News.

VIDEO-Highlights, Bundesliga: FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:1

Am 31. Spieltag der Bundesliga empfing der FC Schalke 04 Bayer Leverkusen. Die Highlights des 1:1 gibt es hier im VIDEO.

FC Schalke 04, die Stimmen zum Leverkusen-Spiel: "Truppe versucht, unmögliche Sachen möglich zu machen"

David Wagner (Trainer FC Schalke 04) ...

... zur Unterstützung durch die verletzten Spieler: "Wir hatten das letzte Woche schon in Berlin, dass uns seit einigen Monaten wichtige Spieler fehlen, insbesondere Führungsspieler. Wir hatten letzte Woche schon einen sehr kleinen Kader, deswegen konnten wir unsere Gruppe an verletzten Spielern, die mit nach Berlin fährt und die Jungs supportet, erweitern. Heute haben wir das wieder gemacht. Es zeigt aber, dass diese Truppe trotz Resultate, trotz Schwierigkeiten, die wir jetzt seit drei, vier Monaten haben, zusammensteht und versucht, unmögliche Sachen möglich zu machen. Wir versuchen, Führungsspieler nah an der Mannschaft dran zu haben."

... zur Vertragssituation von Stambouli: "Ich habe ganz klar mit Jochen kommuniziert, dass das Sachen sind, die in dieser Phase hintenanstehen müssen. Benji ist in alle unsere Gedanken eingeweiht."

Daniel Caligiuri (Torschütze und Kapitän FC Schalke 04) ...

... zum umstrittenen Elfmeter: "Ich habe die Situation selber nicht gesehen, ich freue mich, dass das Glück mal auf unserer Seite war. Wenn der Video-Assistent sich gemeldet hat, gehe ich davon aus, dass es Hand war. Wir hatten Glück, dass es Elfmeter für uns war."

... zur Frage, ob die Gelbe Karte gegen ihn unberechtigt war: "Für mich ganz klar. Bei uns liegt einer verletzt am Boden, wir spielen den Ball raus. Die Leverkusener spielen einfach weiter und es entsteht fast das 1:1. Für mich ist das unsportlich. Dann geht Kabak zurecht hin und beschwert sich. Ich sehe Amiri, der Kabak wegstößt. Ich gehe dazwischen und will meinen Spieler schützen und bekomme die dafür die Gelbe Karte. Für mich unverständlich."

... zum Spiel: "In unserer Situation ist es wichtig zu punkten. Ich denke, in der ersten Halbzeit war die komplette Mannschaft bereit voll mitzugehen. Wir haben die Leverkusener kaum zum Spielen kommen lassen. Die Mannschaft hat wieder gezeigt, was Schalke ausmacht. Jeder hilft dem anderen, nur so können wir es in der Krise hinkriegen."

Jochen Schneider (Vorstand Sport FC Schalke 04) ...

... zum Vorwurf, dass Schalkes Führung gesichtslos sei (vor dem Spiel): "Es ist klar, dass diese Diskussion jetzt beginnt. Wir arbeiten in keiner anderen Konstellation als im ersten Teil der Saison und an Weihnachten hatten wir in dieser Konstellation 30 Punkte. Wir haben die Probleme auf dem Platz, in unserer Mannschaft. Da gibt es Gründe, dass wir im Moment da stehen, wo wir stehen, weil wir in der Rückrunde weitgehend nicht mit der Mannschaft spielen, die wir in der Hinrunde hatten. Wir schieben das nicht nur auf das Verletzungspech, sondern wir analysieren auch genau, warum fehlen uns welche Spiele. Dementsprechend werden wir Schlüsse daraus ziehen. Diese Diskussion jetzt an einer anderen Stelle zu führen, das trifft den Nagel nicht auf den Kopf."

... zum WAZ-Artikel, der u.a. über die Kündigungen von Mitarbeitern des Schalke-Fahrdienstes berichtete: "In dem Artikel wurde viel Unwahres und gefährliches Halbwissen verbreitet. Ich habe mich letzte Woche für das Thema Härtefallantrag entschuldigt, das nehmen wir voll auf die Kappe des Vereins, ohne Wenn und Aber, das war ein kapitaler Fehler. Aber die Geschichte hier, ist eine andere. Es gibt zwei Komponenten. Die eine ist die betriebswirtschaftliche und unternehmerische und da ist es mehr als vertretbar, diesen Bereich an den externen Dienstleister zu vergeben. Da gibt es genügend Gründe: Flexibilität, auch dass Corona-bedingt Spieler einzeln gefahren werden müssen. Das ist eine unternehmerische Entscheidung. Und dann gibt es die soziale Komponente und das ist die Seite, die in dem Artikel nicht stimmt. Fakt ist nämlich, dass mit jedem einzelnen Mitarbeiter gesprochen wurde und für jeden einzelnen nach einer Lösung gesucht. Ich kann Ihnen versichern, dass jeder dieser 24 Mitarbeiter, deren Existenz an dem Job bei Schalke 04 hängt, dass wir dafür eine Lösung finden werden."

FC Schalke 04: Der Spielbericht zum Duell gegen Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen hat im Rennen um die Champions-League-Plätze ausgerechnet beim Krisenklub Schalke 04 wichtige Punkte liegen gelassen. Der DFB-Pokalfinalist kam bei den seit fünf Monaten sieglosen Königsblauen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Zwar zogen die Rheinländer an vorbei auf den vierten Rang, verpassten es aber, sich deutlicher abzusetzen.

Ein umstrittener Handelfmeter von Daniel Caligiuri nach Videobeweis (51.) bescherte den Gastgebern die Führung. Bayer-Verteidiger Edmond Tapsoba war der Ball bei einer misslungenen Abwehraktion an die Hand gesprungen. Juan Miranda (81.) sorgte mit einem Eigentor für den späten Ausgleich.

Schalke blieb zwar erstmals in seiner Bundesligageschichte zum 13. Mal in Folge ohne Sieg, zeigte sich gegenüber den enttäuschenden Leistungen der vergangenen Monate aber deutlich verbessert - trotz erheblicher Personalprobleme.

Die Knappen traten mit dem letzten Aufgebot an, insgesamt fehlten zehn verletzte Spieler. "Ich habe aufgehört zu zählen", sagte Trainer David Wagner bei Sky. Als letzter hatte sich am Sonntag Stürmer Benito Raman mit Rückenproblemen abgemeldet. So kam U19-Spieler Can Bozdogan zu seinem Bundesligadebüt. Bayer-Coach Peter Bosz hatte gegenüber dem 3:0 im -Halbfinale beim 1. FC Saarbrücken auf zwei Positionen umgestellt und Jungstar Kai Havertz nach muskulären Problemen sowie Nadiem Amiri wieder in die erste Elf geholt.

Schalke begann erstaunlich mutig, attackierte früh und kam auch zur ersten Torchance: Einen Schuss von Weston McKennie wehrte Bayer-Keeper Lukas Hradecky nach vorne ab, Ahmed Kutucu verfehlte im Nachsetzen knapp das Tor (2.). Leverkusen wirkte zunächst überrascht, es dauerte bis zur 23. Minute, ehe Lucas Alario mit einem Kopfball erstmals für Gefahr vor dem Schalker Tor sorgte.

Nach gut einer halben Stunde übernahm der Champions-League-Aspirant mehr und mehr die Initiative, die bessere individuelle Qualität kam zum Tragen, Havertz aber noch nicht zum Zug. Vor allem im letzten Drittel fehlte die Geradlinigkeit in den Offensivaktionen.

Auch nach der Pause blieb Schalke aggressiver, Leverkusen spielte zu sehr in die Breite, ließ den Zug zum Tor vermissen. Erst nach dem 0:1 wurden die Angriffe zielstrebiger, die Abwehr der Gelsenkirchener bekam mehr Arbeit. Anders als in den vergangenen Spielen erhielten die Schalker lautstarke Unterstützung von außen: Die Anweisungen, Anfeuerung und Applaus der Ersatzspieler waren nicht zu überhören. Mit zunehmender Spieldauer erhöhte Leverkusen allerdings den Druck - und wurde spät belohnt.

