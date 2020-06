Schalke 04: Fischer hält Höwedes-Rückkehr für nicht sinnvoll, Tönnies zur Behandlung im Krankenhaus - alle News und Gerüchte zu S04

Während Fischer Bedenken an einer möglichen Höwedes-Rückkehr hat, muss Schalke-Boss Tönnies zur Behandlung ins Krankenhaus. Alle S04-News.

Der befindet sich seit der Coronapause auf einer sportlichen Talfahrt: Seit inzwischen zwölf -Spielen wartet der Verein auf einen Sieg. Im vereinsinternen Interview hat Daniel Caligiuri nun darüber gesprochen, was sich in den verbleibenden Partien unbedingt ändern muss.

Zudem hat sich Klaus Fischer gegen eine mögliche Rückkehr von Benedikt Höwedes zu Schalke 04 ausgesprochen und den Verein im Umgang mit dem 32-Jährigen scharf kritisiert. Das Problem des Vereins liege derzeit in anderen Bereichen, trotzdem hätte man den Verteidiger gar nicht erst gehen lassen dürfen.

Wegen einer Behandlung im Krankenhaus wird Aufsichtsratvorsitzender Clemens Tönnies außerdem die Begegnung mit am Sonntag (18 Uhr im LIVE-TICKER ) verpassen.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle News und Gerüchte rund um Schalke 04 vom heutigen Freitag.

Schalke 04: Klaus Fischer hält Höwedes-Rückkehr für nicht sinnvoll

Klaus Fischer hat sich zu einer möglichen Rückkehr von Benedikt Höwedes zu Schalke 04 geäußert. "Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Man hat ja gerade in der Innenverteidigung mit Ozan Kabak und Salif Sane gute Leute", sagte der 70-Jährige im Gespräch mit t-online.de : "Man hätte ihn gar nicht erst gehen lassen dürfen."

Höwedes hatte seinen Vertrag bei unter der Woche vorzeitig aufgelöst, sodass zuletzt Gerüchte um ein Comeback des Ex-Kapitäns aufgekommen waren. Zwar sei Höwedes "natürlich eine Identifikationsfigur", die immer Einsatz bringe, so Fischer, der jedoch anmerkte, dass das aktuelle Problem nicht die Defensive sei.

"Schalke drückt der Schuh woanders: Sie schießen keine Tore", sagte Fischer, der nach zwölf Pflichtspielen ohne Sieg die gesamte Mannschaft in der Pflicht sieht, die Form aus der Hinrunde wiederzufinden: "Man muss doch eigentlich wissen: Was hat damals funktioniert, was aktuell nicht mehr läuft?", so der ehemalige deutsche Nationalspieler.

Schalke 04: Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies im Krankenhaus

Wenn der FC Schalke 04 am kommenden Sonntag auf Bayer Leverkusen trifft (ab 18 Uhr im LIVE-TICKER ), wird S04-Boss Clemens Tönnes nicht mit im Stadion sein. Der Grund: Der Aufsichtsratsvorsitzende musste am Donnerstag wegen einer urologischen Behandlung ein Krankenhaus aufsuchen.

"Es besteht zum Glück kein Grund zur Sorge", gab seine Frau Margit aber gegenüber Bild Entwarnung. Der 64-Jährige soll schon am Wochenende wieder entlassen werden, muss sich im Anschluss aber noch einige Tage schonen.

Schalke 04 - Daniel Caligiuri: "Müssen jetzt über den Kampf kommen"

Noch vier Spiele bleiben dem FC Schalke 04, um eine völlig verkorkste Rückrunde am Ende noch mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Daniel Caligiuri spricht im vereinsinternen Interview nun darüber, was sich in den verbleibenden Partien unbedingt ändern muss.

"Klar ist, dass es spielerisch aktuell nicht so aussieht, wie wir uns das vorstellen", sagt der Vize-Kapitän der Knappen und fordert seine Mitspieler zu vollem Einsatz auf. "Wir müssen jetzt über den Kampf kommen. Jeder muss voll mitziehen."

Ebenso müsse man wieder die Mentalität ins Spiel bringen, die man von Schalke kennt und gewohnt sei. Dann könne man auch trotz dem fehlenden Spielwitz aktuell wieder punkten.

In der Bundesliga-Tabelle belegt der FC Schalke 04 aktuell mit 38 Punkten den zehnten Rang, ist jedoch seit zwölf Spielen ohne Sieg und belegt in der "Corona-Tabellle" den 18. und letzten Platz.