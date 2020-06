Schalke 04: Berater von Alexander Nübel schießt gegen Königsblau, Kuranyi attestiert Mentalitätsprobleme - alle News und Gerüchte zu S04

Kevin Kuranyi und Hans Meyer äußern sich zu den Problemen von Schalke. Der Berater von Alexander Nübel teilt aus. Alle News und Gerüchte zu S04.

Der befindet sich seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Coronapause auf einer sportlichen Talfahrt: Am Sonntagabend (18 Uhr im LIVE-TICKER ) treffen die Knappen auf und könnten dabei zum 13. Mal in Folge sieglos bleiben.

Vor dem Duell sprach Kevin Kuranyi über die Sturmprobleme der Schalker. Dabei beklagte er fehlende Mentalität. Trainerlegende Hans Meyer machte derweil die überzogene Erwartungshaltung der vergangenen Jahre als Grund für die Misere der Knappen aus.

Außerdem sorgten die Königsblauen mit der Entlassung von 24 langjährigen Busfahrern erneut für Empörung. Und: Alexander Nübels Berater schießt gegen S04.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle News und Gerüchte rund um Schalke 04 vom heutigen Sonntag. In folgenden Artikeln könnte Ihr Euch spielend leicht einen Überblick verschaffen, was bei den Königsblauen in den vergangenen Tagen wichtig war.

FC Schalke 04 - Berater von Alexander Nübel übt Kritik: "Kommunikation auf Kreisliga-Niveau"

Der Berater von Torhüter Alexander Nübel hat den FC Schalke 04 dafür kritisiert, dass der Bundesligist Fahrern der Nachwuchsspieler eine Kündigung ausgesprochen hat.

"Das macht wenig Hoffnung, dass sich durch die Corona-Krise mittelfristig am Profifußball etwas ändert. Und es macht zudem deutlich, dass einige Vereine in Sachen Kommunikation auf Kreisliga-Niveau agieren. Wenn überhaupt", schrieb Stefan Backs auf der Homepage seiner eigenen Berateragentur.

Am Samstag hatte S04 offiziell bestätigt, rund 20 Fahrern gekündigt zu haben. "Maximales finanzielles Risiko zu gehen, um die sportlichen Ziele zu erreichen. Dafür müssen dann auch schon mal die Geringverdiener dran glauben", reagierte Backs nun auf diese Amtshandlung.

Kevin Kuranyi über Schalke 04: "Es fehlen die echten Typen"

Ex-Stürmer Kevin Kuranyi hat über die Sieglos-Serie und die Torflaute von Schalke 04 gesprochen. Dabei machte er nicht die wenig treffsicheren Mittelstürmer für die Offensivprobleme der Knappen verantwortlich. Stattdessen attestierte er den Knappen eine schwache Mentalität.

Im Interview mit Reviersport sagte der ehemalige Nationalspieler: "Meiner Meinung nach fehlen die echten Typen im Team. So Spieler wie früher Marcelo Bordon oder Mladen Krstajic, die auf und abseits des Platzes mal ordentlich dazwischen gehauen haben, wenn es nicht lief."

So brauche es "zwei, drei Typen im Team“, an denen sich die Mitspieler ausrichten könnten. "Heute ist alles zu lieb geworden", beklagte Kuranyi. Den Stürmern Guido Burgstaller und Ahmed Kutucu riet er derweil, die Ruhe zu behalten. So könne man sich nur "selbst hochziehen“, indem man "bei jedem Training länger bleibt und dann Abschlüsse übt, bis sie dir aus den Ohren wieder herauskommen."

Hans Meyer: "Schalke ist an seinen Erwartungen gescheitert"

Trainerlegende Hans Meyer hat über die Ursache für die Talfahrt von Schalke 04 gesprochen. Im Fußballtalk "Doppelpass" von Sport1 machte das Präsidiumsmitglied von die hohe Erwartungshaltung der vergangenen Jahre als "einzigen Grund" für den Misserfolg der Königsblauen aus

Demnach stünden die Knappen "jetzt dort, wo sie stehen, weil sie früher immer gesagt haben, sie müssen Meister werden." Meyer folgerte: "Sie sind an ihren Erwartungen gescheitert." So hätten weder die damaligen Mannschaften noch die Trainer "den Meister hergeben können".

FC Schalke 04: "Sozial verantwortungslos!" - S04 entlässt 24 langjährige Busfahrer

Der FC Schalke 04 hat sich offenbar den nächsten Fehltritt im Umgang mit den eigenen Fans und den eigenen Mitarbeitern geleistet.

Nach dem "Härtefallantrag" für Ticketrückerstattungen entließ der Bundesligist einem Bericht der WAZ zufolge nun 24 langjährige Busfahrer, die Jugendspieler auf 400- oder 450-Euro-Basis von der eigenen Wohnung oder Schule abholen und zum Training fahren.

Wie die WAZ berichtet, seien darunter auch einige Rentner gewesen, die sich etwas nebenher verdienen wollten. Anstelle der 24 Busfahrer soll nun ein externer Dienstleister die Arbeit übernehmen.

Der Betriebsrat zeigte sich angesichts der Entlassungen empört und bezeichnete die Vorgänge als "sozial verantwortungslos".