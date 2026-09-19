San Francisco 49ers gegen Miami Dolphins LIVE sehen: Stream, TV und Kickoff

Anstoßzeit 49ers gegen Dolphins

20. Sept. 2026 - 16:25 Levi's Stadium

Die San Francisco 49ers empfangen die Miami Dolphins im Levi's Stadium (Santa Clara, Kalifornien) in der zweiten Woche der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 20. September, um 22:25 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel San Francisco 49ers gegen Miami Dolphins verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und gibt Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und das NFL Network enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket kaufen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist ideal für ereignisreiche Sonntagabende, an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugriff auf beliebte alternative Kommentare. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, sind Sie im "Regular"-Tarif auf zwei Streams über dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse) beschränkt. Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu fünf gleichzeitige Streams an zwei unterschiedlichen physischen Standorten.

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San Francisco 49ers gegen Miami Dolphins – Mannschaftsnachrichten

Die Dolphins reisen mit zwei Ausfällen in der Verteidigung ins Levi’s Stadium, während die 49ers nach dem anstrengenden Saisonauftakt in Australien Engpässe in der Offensive haben.

San Francisco 49ers – Mannschaftsnews

De’Zhaun Stribling (WR) (AUSFALL) : Der Rookie-Wide-Receiver unterzog sich nach Woche 1 einer Knöcheloperation und wird voraussichtlich zehn Wochen ausfallen. Das Team berief KhaDarel Hodge in den aktiven Kader, um die Lücke zu füllen.

Jake Tonges (TE) (AUSFALL) : Die 49ers setzten ihn nach einer schweren MCL-Knieverletzung gegen die Rams auf die Verletztenliste. San Francisco verpflichtete den erfahrenen Tight End Jack Stoll für den Trainingskader und beförderte Brayden Willis als Backup hinter George Kittle in den Kader.

Kaelon Black (RB) (fraglich) : Der aufstrebende Rookie-Runningback zog sich unter der Woche eine Leistenverletzung zu. Sollte er nicht spielen können, wird Christian McCaffrey eine noch größere Last im Backfield tragen müssen.

Eddy Piñeiro (K) (fraglich) : Er verpasste wegen einer Krankheit das gesamte Training in dieser Woche. Die 49ers planen, einen Ersatzkicker zu verpflichten, falls er bis Sonntag nicht fit ist.

Spielberechtigt: Nick Bosa (DL) (Knie/Pause), TE George Kittle (Achillessehne), DL Keion White (Rücken), LB Dre Greenlaw (Pause), T Trent Williams (Pause) und RB Christian McCaffrey (Pause) nahmen am Freitag voll am Training teil und weisen keine Verletzungshinweise auf.

Team-News der Miami Dolphins

Die Dolphins blieben zwischen Woche 1 und 2 an der Westküste und trainierten in Napa, Kalifornien, doch sie kehrten mit einer dünnen Besetzung bei den Linebackern und Edge Rushern ins Trainingslager zurück.

Chop Robinson (EDGE) (OUT) : Der Pass-Rusher steht nach einer Gehirnerschütterung aus dem Mittwochstraining im Protokoll. Josh Uche und Malik Herring sollen ihn ersetzen.

Ronnie Harrison Jr. (ILB) (OUT) : Er fällt am Wochenende aus, weil er wegen einer Oberschenkelverletzung nicht trainieren konnte.

Tucker Addington (LS) (fraglich) : Er kämpft mit einer in Woche 1 erlittenen Schulterverletzung, spielte jedoch zunächst weiter.

Malik Willis (QB) (Spielberechtigt) : Er litt zu Beginn der Woche unter einer leichten Zehenverletzung, trainierte jedoch voll und startet als Quarterback. Er will seine Verbindung zum Rookie-Receiver Caleb Douglas ausbauen, der im Auftaktspiel 94 Yards erzielte.



