Jamie Vardy, Held der Sensationsmeisterschaft von Leicester City 2016, steht möglicherweise vor einer spektakulären Rückkehr.

David Storch, neuer Besitzer von Vardys Jugendklub Sheffield Wednesday, bestätigte in der Sendung "Weekend Sports Breakfast" bei talkSPORT, dass man sich mit einer Verpflichtung des derzeit vereinslosen Vardy beschäftigt.

"Vielleicht ist das gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ja, Jamie ist jemand, den wir gerne bei uns im Verein hätten", so Storch. Vardy hatte die vergangene Saison bei US Cremonese verbracht, den italienischen Klub nach dem Abstieg in die Serie B allerdings ein Jahr nach seiner Ankunft wieder verlassen. Dem Vernehmen nach strebt der 39-jährige Stürmer nun eine Rückkehr nach England an.

Dabei soll unter anderem auch Championship-Absteiger West Ham United um Vardy buhlen. Ein Wechsel in seine Heimatstadt Sheffield wäre jedoch die deutlich romantischere Option.

Jamie Vardy wurde mit 16 bei Sheffield Wednesday aussortiert

Seit Kindheitstagen ist Vardy Fan von Wednesday, spielte in der Jugend für den Traditionsverein. Als 16-Jähriger wurde er allerdings aussortiert und war danach - die Geschichte ist hinlänglich bekannt - für lange Zeit in den Niederungen des englischen Fußballs zuhause. Erst mit Mitte 20 kam er im Profifußball an und wurde bei Leicester City zur Legende. Zum sensationellen Meistertitel der Foxes im Jahr 2016 trug Vardy 24 Premier-League-Tore bei und wurde englischer Nationalspieler (26 Länderspiele).

Getty Images

2025 hatte er Leicester dann nach 13 Jahren in Richtung Cremonese verlassen, wo er vergangene Saison auf sieben Tore und drei Assists in 29 Serie-A-Einsätzen kam. Sollte er tatsächlich zu Sheffield Wednesday zurückkehren, würde er kommende Spielzeit in der dritten englischen Liga ausgerechnet auf Herzensklub Leicester treffen. Sowohl die Foxes als auch Wednesday waren 2025/26 aus der Championship abgestiegen.

In Sheffield war der Abstieg ganz besonders sang- und klanglos. Null Punkte standen am Saisonende auf dem Konto, da dem Verein wegen eines Insolvenzantrags im Herbst 2025 sowie wegen weiterer Verstöße gegen Zahlungsverpflichtungen insgesamt 18 Zähler abgezogen wurden. Aufgrund arger finanzieller Nöte war Wednesday in vielen Monaten nicht in der Lage gewesen, Gehälter pünktlich zu zahlen.

Sheffield Wednesday will Jamie Vardy trotz Restriktionen verpflichten

Unter dem neuen Besitzer Storch soll der Klub wieder in ruhigere Fahrwasser geführt werden. Allerdings könnte eine Verpflichtung Vardys an der finanziellen Situation scheitern. "Leider haben wir einige Restriktionen", betonte Storch. "Wir versuchen, einen Weg zu finden, Jamie trotzdem etwas vorzulegen, das für ihn Sinn machen würde."

Immerhin: Ein weiterer Punktabzug in der gerade begonnenen League-One-Saison konnte vermieden werden. Zum Auftakt ist Sheffield Wednesday am Samstagnachmittag bei Leyton Orient zu Gast.