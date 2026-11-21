So sehen Sie River Plate gegen Lanus mit einem VPN

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Einen zuverlässigen VPN-Dienst wählen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden & Stream finden. Erstellen Sie beim offiziellen Anbieter ein Konto oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

River Plate empfängt Lanus in der Liga Profesional. Die Mannschaft von Leonardo Ponzio will ihre jüngsten starken Leistungen im Estadio Monumental fortsetzen.

River geht in ordentlicher Verfassung in die Partie. Drei Siege aus den letzten fünf Spielen in der Liga Profesional haben die Mannschaft im Rennen gehalten. Die Niederlage gegen Boca Juniors im November zeigte allerdings, wie eng es auf diesem Niveau zugeht.

Lanus geht mit einer anderen Bilanz in diese Begegnung. Die Mannschaft von Mauricio Pellegrino hat drei ihrer letzten fünf Spiele unentschieden gespielt. Diese Serie zeigt, dass sie schwer zu schlagen ist, ihr aber der entscheidende Moment fehlt.

Die Gäste stehen in der Apertura-Gruppe A auf Platz fünf, River belegt in der Apertura-Gruppe B den zweiten Platz. Für beide Mannschaften steht noch etwas auf dem Spiel, während sich die argentinische Saison ihrem Ende nähert.

Informationen zur Live-Übertragung von River Plate gegen Lanus finden Sie weiter unten.

Personal und Kader