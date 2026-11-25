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Eintracht Frankfurt will eine neue Heimspielstätte bauen. Die Pläne haben es offenbar in sich.

Wie die Sport Bild berichtet, wolle die SGE zur möglichen WM-Bewerbung für 2038 oder 2042 mit einer neuen Heimspielstätte glänzen. Die Postbank-Arena, die 2005 zur bis dato letzten WM in Deutschland grundlegend umgebaut wurde, ist in die Jahre gekommen. Einen ersten Vorgeschmack bekamen die Fans am vergangenen Bundesliga-Wochenende.

Beim 1:0-Sieg über Hoffenheim gab nämlich die Soundanlage des Stadions den Geist auf. Das sorgte auf den Rängen zwar für Gänsehautstimmung bei der Vereinshymne "Im Herzen von Europa", die a cappella geschmettert wurde, beim Vorstandsvorsitzenden Axel Hellmann sorgte der Vorfall aber für Verärgerung.

"Wer die Frage stellt, ob man sich mit dem Thema Stadionneubau beschäftigen muss oder ob das nicht der falsche Zeitpunkt ist, der hat einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, wenn ein Stadion in das dritte Jahrzehnt geht", sagte er am Rande des Spiels und stieß damit bei Aufsichtstratschef und Klubpräsident Mathias Beck auf offene Ohren.

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Eintracht Frankfurt könnte bald die "Gelbe Wand" beerben

"Wir sind uns einig, dass die Zukunft des Fußballs, aber auch des Vereins und damit von der gesamten Eintracht, von der Stadionfrage abhängen wird", sagte Beck gegenüber der Sport Bild: "Wenn wir uns heute nicht damit beschäftigen, verpassen wir möglicherweise den richtigen Zeitpunkt, frühzeitig die notwendigen Entwicklungen anzuschieben."

In der Konsequenz soll die SGE laut Sport Bild bereits eine Machbarkeitsstudie beim Architektur-Büro "AS+P Albert Speer + Partner GmbH" in Auftrag gegeben haben. Geplant sei demnach ein Neubau mit einer Zuschauerkapazität von 75.000 bis 80.000 Zuschauern, besonders die Anzahl der Stehplätze soll aufgestockt werden. Womöglich auf ein Rekordniveau. Bis zu 25.000 Stehplätze soll die Heimtribüne fassen - damit wäre die "Gelbe Wand" des BVB ihr Alleinstellungsmerkmal als größte Stehtribüne Europas los (24.500).

Wann der Bau beginnen könne, hänge von der Stadt ab - und könnte sich kompliziert gestalten. Denn neben einem neuen Stadion soll auf dem Gelände auch eine neue Multifunktionshalle für Events wie Konzerte und Shows, Eishockey und Basketball entstehen.