Eigenen Rekord gebrochen: Manchester City setzt neue Tore-Bestmarke

Der englische Spitzenklub hat einen neuen, beeindruckenden Spitzenwert aufgestellt. Die beiden Treffer im Derby gegen (2:0) am Mittwochabend bedeuteten wettbewerbsübergreifend in dieser Saison die Tore 156 und 157.

157 - Manchester City have scored 157 goals in all competitions this season, the most by any side in English top-flight history, overtaking their own record from 2013-14. Entertainers. #MUNMCI