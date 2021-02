Leipzig-News: Matthäus bescheinigt RB bessere Bank als Bayern, Ligue-1-Stürmer Dia im Visier? Alle News und Gerüchte am Dienstag

Matthäus bescheinigt RB Leipzig eine bessere Bank als dem FC Bayern, zudem steht ein Interesse an Ligue-1-Stürmer Dia im Raum. Alle News am Dienstag.

Lothar Matthäus: RB Leipzig hat eine bessere Bank als der FC Bayern

Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wird der neunte Meistertitel in Folge für Bayern München "kein Selbstläufer". Der auf zwei Punkte herangerückte Bundesliga-Verfolger RB Leipzig könne "von der Bank aus für mich auf den meisten Positionen besser nachlegen", schrieb der 59-Jährige in seiner Sky-Kolumne "So sehe ich das".

Dieser Umstand würde vor allen dann zur Herausforderung für den Sextuple-Gewinner aus München, wenn dieser noch mehr Ausfälle in der nächsten Zeit hinnehmen müsse. "Schon jetzt ist es so, dass sich Hansi Flick in kritischen Situationen zur Ersatzbank umdreht und denkt: Wer genau kann mir jetzt wirklich weiterhelfen?"

Die Neuzugänge beim Rekordmeister seien aktuell noch keine Verstärkungen, merkte Matthäus an: "Marc Roca und Co. sind immer noch eine Wette auf die Zukunft." Beim FC Bayern habe man aber kaum Zeit zur Entwicklung und müsse "am besten sofort funktionieren, spätestens aber dann, wenn man gebraucht wird".

Die aktuelle Phase sei entscheidend für den weiteren Verlauf der Saison. "Wenn die Bayern die Wende schaffen, weil mit (Thomas) Müller und (Leon, d. Red.) Goretzka auch Struktur, Mentalität und Führung wiederkommen, werden sie den Titel in der Liga verteidigen und auch in Europa ein gewichtiges Wort mitsprechen", glaubt der langjährige Bayern-Profi: "Verschärft sich aber die Lage personell, könnte die Saison weit weniger erfolgreich zu Ende gehen."

Justin Kluivert von RB Leipzig: Nouris Zusammenbruch? "Habe neu gelernt, das Leben wertzuschätzen"

Justin Kluivert spielt seit Oktober vergangenen Jahres auf Leihbasis bei RB Leipzig. Im exklusiven Interview mit Goal und SPOX spricht der junge Niederländer über seine erste sportliche Leidenschaft, die Vorzüge und Schattenseiten des Lebens als Sohn eines Fußballstars und die größten Talente, mit denen er bei Ajax zusammenspielte.

Kluivert lässt den "schlimmsten Moment" seines Lebens Revue passieren, erklärt, wie er den Herzstillstand seines Freundes Abdelhak Nouri verarbeitet hat - und warum er sich bei seinem Wechsel zur Roma für Nouris Rückennummer entschied. Außerdem verrät der 21-Jährige, wie Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann ihn besser macht.

Bericht: Ligue-1-Stürmer Boulaye Dia im Visier von RB Leipzig?

RB Leipzig bekundet offenbar Interesse an Boulaye Dia von Stade Reims. Wie France Football berichtet, könnte der Bundesligist nach dem Abgang von Timo Werner nochmals in der Offensive nachbessern und ist auf der Suche nach potenziellen Kandidaten auf Dia gestoßen, der in Reims lediglich bis 2022 unter Vertrag steht.

Der 24-jährige Angreifer soll im Sommer bereits West Ham United auf den Plan gerufen haben. Ein Angebot des englischen Vereins in Höhe von zehn Millionen Euro sei von Reims jedoch abgelehnt worden. Nach Informationen von France Football sollen Leipzig deshalb 15 Millionen Euro Ablöse für Dia vorschweben.

