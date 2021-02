VFB Stuttgart, News und Gerüchte: Mislintat kann sich BVB-Rückkehr vorstellen, Unterstützer von Volker Zeh schreiben offenen Brief

Im Interview verrät Sven Mislintat, wieso er sich eine Rückkehr zu Borussia Dortmund vorstellen kann. Alle News und Gerüchte zum VfB Stuttgart.

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart am Montag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum VfB vom Tage.

VfB Stuttgart, News: Sven Mislintat kann sich Rückkehr zum BVB vorstellen

Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart kann sich offenbar eine Rückkehr zu Borussia Dortmund vorstellen. Die Ruhr Nachrichten hatten berichtet, dass der 48-Jährige ein Kandidat für die Nachfolge von Michael Zorc als Sportdirektor sei .

"Natürlich habe ich auch vernommen, dass mein Mentor (Michael Zorc, Anm. d. Red.) und für mich einer der herausragendsten Sportdirektoren 2022 aufhört. Dass die Gedankenspiele stattfinden, liegt in der Natur der Sache. Aber bis dahin sind es noch viele Monate und wir haben noch ein bisschen was zu tun", erklärte Mislintat bei Sky.



"Ich bin gebürtiger Dortmunder. Das heißt, wenn es da ein Interesse gibt, dann ist das nichts, was mich kalt lässt, sondern dann freue ich mich über die Wertschätzung", so der 48-Jährige am Sonntag weiter.

Einen Termin für ein mögliches Treffen gibt es laut Mislintat noch nicht: "Es gibt keinen festen Termin und es wurde auch noch nicht gesprochen."

VfB Stuttgart, News: Unterstützer von Volker Zeh empört über Nicht-Nominierung

In einem offenen Brief zeigen sich Unterstützer von Unternehmer Volker Zeh empört über dessen Nichtnominierung bei der Wahl zum VfB-Präsidenten. Stattdessen war einzig Amtsinhaber Claus Vogt vom Vereinsbeirat aufgestellt worden. "Wir sind über diese undemokratische Herangehensweise des verbliebenen VfB-Beirats empört“, heißt es in dem Schreiben, das 18 Unterstützer unterzeichneten. Für die teilweise prominenten Unterstützer sei Zeh "ohne jede Begründung aussortiert" worden.

Die Wiederwahl von Claus Vogt gilt nach den gelösten Konflikten mit Thomas Hitzlsperger nun praktisch als sicher. Zwar sehen das auch die Unterstützer von Zehs ein, dennoch halten sie die Entscheidung, keinen weiteren Kandidaten zuzulassen für "absolut falsch".

Vogt hat bereits angekündigt, die nachzuholende Mitgliederversammlung von 2020 in den Juni oder Juli 2021 zu verlegen. Durch diese Verlegung ist das bisherige Auswahlverfahren ungültig und das Bewerberverfahren wird neu aufgesetzt.

VfB Stuttgart, News: Profis verzichten erneut auf Gehalt

Die Fußball-Profis und anderen Mitarbeiter vom VfB Stuttgart verzichten angesichts der wegen der Coronakrise angespannten finanziellen Lage beim Bundesligisten erneut auf Teile ihres Gehalts. Der Verzicht gelte rückwirkend ab Januar, sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Sonntag: "Die Jungs helfen uns für volle sechs Monate." Hauptgrund sei der Ausfall der Zuschauereinnahmen in Pandemiezeiten.

"Wir haben die Jungs gefragt sowie alle Mitarbeiter, weil wir nicht mehr mit kalkulierten Zuschauerzahlen rechnen können. Und alle Spieler haben geholfen - genauso wie alle Mitarbeiter", sagte Mislintat. Die Gespräche hätten nicht lange gedauert.

Schon zu Beginn der Krise vor rund einem Jahr hatten Spieler und Klubführung auf teilweise bis zu rund 20 Prozent ihres Gehalts verzichtet. Dennoch sah sich der VfB genötigt, einen Kreditantrag bei der bundeseigenen KfW einzureichen.

Dieser wurde inzwischen genehmigt, die Schwaben könnten damit auf eine Kreditsumme von bis zu 25 Millionen Euro zurückgreifen. Allerdings belaufen sich die von Corona verursachten Einnahmeverluste schon für 2020 auf über 30 Millionen Euro.

