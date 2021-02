Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Joachim Löw lobt Amin Younes, Fredi Bobics Verbleib "wackelt"- alles zur SGE

Eintracht Frankfurt, News: Joachim Löw lobt Amin Younes

Der fünfmalige Fußball-Nationalspieler Amin Younes hat es mit seiner Gala im Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München (2:1) auch Joachim Löw angetan. "Younes hat ein sehr gutes Spiel gemacht", lobte der Bundestrainer den Offensivspieler bei Sport1. Löw war am Samstag selbst im Stadion, als Younes per Traumtor traf.

Was ihm besonders imponiert: "Er findet allmählich wieder seinen Rhythmus. Seine Technik und Orientierung auf dem Platz sind großartig. Er ist ein Spieler, der Eins-gegen-Eins-Situation bestens auflöst."

Darf sich Younes (27) womöglich Hoffnungen auf ein Comeback in der Nationalmannschaft machen? Viel Lob gab es jedenfalls auch von Eintracht-Trainer Adi Hütter: "Er war Weltklasse vor der Pause, gekrönt mit dem Weltklassetor. Ich kann mich nicht erinnern, einen Spieler mit dieser Qualität jemals trainiert zu haben. Er hat eine unglaubliche Technik und Energie, ist ein toller Mensch und geiler Kicker."

Sein bislang letztes Länderspiel bestritt Confed-Cup-Sieger Younes am 8. Oktober 2017 in der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan (5:1). Die DFB-Auswahl startet Ende März mit den WM-Quali-Spielen gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien ins EM-Jahr.

Eintracht Frankfurt, Gerüchte: "Wackelt" der Verbleib von Fredi Bobic?

Die Gerüchte um Fredi Bobics Zukunft und einen möglichen Abschied von Eintracht Frankfurt köcheln weiter. Die Bild berichtet, der Verbleib des 49 Jahre alten Sportvorstands bei den Hessen "wackele".

Demnach sei es ursprünglich Bobics Plan gewesen, sich nach fünf Jahren bei der SGE eine neue Herausforderung zu suchen. Diese Marke erreicht der Ex-Stürmer in diesem Sommer. Bereits im vergangenen Jahr habe er über einen Abschied nachgedacht.



Eintracht-Präsident Peter Fischer vertraut allerdings darauf, dass Bobic seinen bis 2023 datierten Kontrakt erfüllt. "Fredi hat einen Vertrag. Ich bin jemand, der auf Vertragstreue großen Wert legt. Ich denke, dass wir auch so ein Verhältnis haben. Wir haben fünf Jahre lang ein offenes, sehr kollegiales, sehr sauberes und erfolgreiches Verhältnis gehabt“, sagt er zu den Gerüchten bei Sky am Samstag.

Bobic wird bei seinem Ex-Klub Hertha BSC als neuer Sportchef gehandelt.

Eintrach Frankfurt, News: Younes-Jubel in Gedenken an die Anschlagsopfer von Hanau

Nach seinem Treffer zum 2:0 am Wochenende gegen den FC Bayern hielt Eintracht Frankfurts Amin Younes ein T-Shirt mit dem Namen von Fatih Saracoglu hoch. Eine Geste für die Opfer des Anschlags von Hanau, der sich vor wenigen Tagen erstmals jährte. "Bei dem Jubel mit dem Hanau-Shirt ist mir die Botschaft wichtig, dass wir diese Geschehnisse nicht vergessen", sagte der 27-Jährige.

"Ich weiß, dass das die Opfer nicht zurückbringt. Aber es war einfach ein Zeichen an die Familien, dass wir an sie denken. Ich möchte, dass die Angehörigen wissen, dass uns das nah gegangen ist", führte der Mittelfeldspieler weiter aus: "Dafür steht Eintracht Frankfurt."



Vor dem Spiel hatte sich die SGE-Mannschaft bereits mit T-Shirts mit den Namen und Bildern der Opfer von Hanau, das nur 30km entfernt von Frankfurt liegt, aufgewärmt.

