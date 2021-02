FC Schalke 04, News und Gerüchte: Spekulationen um Steffen Baumgart, Kilian Ludewig likt Erling Haalands Post - alles zu S04

FC Schalke, News: Wird Steffen Baumgart neuer S04-Trainer?

Bei Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 laufen bereits die Planungen für den Neuaufbau. Wie die Bild-Zeitung berichtet, gibt es ein Trainer-Trio, dass den im Sommer vakanten Posten des aktuellen Trainers Christian Gross übernehmen könnte. Als Kandidaten gelten demnach Steffen Baumgart (Paderborn), Dimitrios Grammozis (zuletzt Darmstadt) und Ex-S04-Trainer Domenico Tedesco (Spartak Moskau).

Ein Vorteil des Trios ist, dass es nicht freigekauft werden müsste. Tedesco wird Moskau am Saisonende verlassen, Baumgarts Vertrag läuft Stand jetzt ebenfalls aus und Grammozis ist seit Sommer ohne Verein.



Bild: Getty Images

Laut des Berichts ist Baumgart der aktuelle Geheimfavorit. Der 49-Jährige hat bereits mit dem SC Paderborn bewiesen, dass er einen Klub aus der 2. Liga in die Bundesliga führen kann. Zudem könnte seine offene Art viele Fans ansprechen. Mit einem Paderborner Trainer hingegen hat Schalke bislang keine guten Erfahrungen gemacht. Andre Breitenreiter musste nach einer Saison wieder gehen.

FC Schalke, News: Kilian Ludwig likt Erling Haalands Post

Abwehrspieler Kilian Ludewig hat für Unmut bei einigen Fans des FC Schalke gesorgt, als er nach dem 0:4 im Derby gegen Borussia Dortmund bei Instagram ausgerechnet den Jubelpost von BVB-Star Erling Haaland mit einem Like versah. Nach sich mehrere S04-Anhänger darüber empört gezeigt hatten, verschwand das Like wieder.

Ludewig und Haaland kennen einander aus gemeinsamen Zeiten bei Red Bull Salzburg. Der Rechtsverteidiger ist aktuell noch bis zum Saisonende von den Knappen ausgeliehen, fällt aber aktuell wegen eines Mittelfußbruchs aus.

FC Schalke, News: Wagner bezeichnet S04-Kader als "nicht gut genug"

Ex-Schalke-Trainer David Wagner hat sich zur sportlichen Misere der Gelsenkirchener geäußert. Für ihn ist klar: Der Kader ist zu dünn besetzt, um die ständigen verletzungsbedingten Ausfälle zu kompensieren.

"Seit mehr als einem Jahr wird der Verein und die Mannschaft mit einer Verletzungsmisere konfrontiert, die ihresgleichen sucht", führte Wagner im "Doppelpass" bei Sport1 aus. Dadurch sei die Qualität der Mannschaft für den Klassenerhalt in der Bundesliga "nicht gut genug".



Bild: imago images / Laci Perenyi

Wagner musste nach einer miserablen zweiten Saisonhälfte 2019/20 und einem verpatzten Start in die aktuelle Spielzeit gehen. Besserung gab es aber auch unter seinen Nachfolgern Manuel Baum und Christian Gross nicht wirklich.

Wagner kreidet sich an, dass er im Januar 2020 nicht vehementer auf Verstärkungen des Kaders gedrängt habe: "In der Winterpause nicht rauszugehen und zu sagen wie es uns wirklich geht, ist sicher ein Fehler, den ich gemacht habe."

Der ehemalige Huddersfield-Coach konstatierte aber auch: "Ich kann über die Trainingsmentalität und Einstellung sagen: Das war keine schlechte Mannschaft."

FC Schalke, News: Die Tabelle der Bundesliga

Platz Verein Spiele Punkte Tordifferenz 15 Hertha BSC 21 18 26:37 16 Arminia Bielefeld 21 18 18:38 17 Mainz 05 22 17 23:43 18 FC Schalke 22 9 15:56

FC Schalke, News: S04-Ultras drangen in das Mannschaftshotel ein

Ultras des FC Schalke 04 sind offenbar rund dreieinhalb Stunden vor Anpfiff des letztlich 0:4 gegen Borussia Dortmund verlorenen Revierderbys am Samstag ins Mannschaftshotel eingedrungen. Das berichtet die Bild.

Demnach konnten 20 bis 25 Fans aus der Ultra-Szene vom engagierten Sicherheitsdienst nicht davon abgehalten werden, bis in den Besprechungsraum des "Heiner's Parkhotel" vorzustoßen. Dort vermuteten sie die Mannschaft. Diese hatte sich zu diesem Zeitpunkt aber offenbar schon wieder auf die Zimmer zurückgezogen.



Bild: Getty Images

Die Fans trafen dem Bericht zufolge lediglich auf Sportchef Jochen Schneider und Teammanger Sascha Riether. Im Dialog soll das Schalker Führungsduo die Fans davon überzeugt haben, das Hotel zu verlassen. Anschließend hätten sich im Außenbereich Kapitän Sead Kolasinac und Torwart Ralf Fährmann der Gruppe gestellt.

"Natürlich ist so ein Vorfall in der Spielvorbereitung nicht förderlich. Wir haben die Situation aber schnell deeskaliert und in Gesprächen gelöst", sagte Schneider der Bild. Die Polizei sei von Vereinsseite nicht informiert worden.

Schalke 04: Der Spielplan der kommenden Wochen