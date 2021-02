FC Bayern München: Musiala hat sich wohl für Nationalmannschaft entschieden, FCB hat laut Hamann "viel Geld verbrannt" - alle News und Gerüchte am Montag

Bayern-Talent Jamal Musiala hat sich wohl entschieden, für welche Nationalmannschaft er künftig spielen möchte. Alle News und Gerüchte zum FCB heute.

FC Bayern, Gerüchte: Jamal Musiala nimmt angeblich DFB-Einladung an

Jamal Musiala hat offenbar mit Blick auf seine Karriere in der A-Nationalmannschaft eine Entscheidung getroffen. Der gebürtige Stuttgarter, der auch einen englischen Pass besitzt, folgt laut einem Bericht der Daily Mail der Einladung von Bundestrainer Joachim Löw für die März-Länderspiele. Für den DFB wird es in der WM-Qualifikation gegen Island (25. März), Rumänien (28. März) und Nordmazedonien (31. März) gehen.

Löw hatte sich bereits lobend über den 17-Jährigen geäußert. "Er ist ein außergewöhnlich großes Talent, absolut", sagte der Bundestrainer der Bild am Sonntag nach dem 4:1-Sieg der Münchner gegen die TSG 1899 Hoffenheim: "Er hat eine besondere Wertschätzung in Deutschland und bei Bayern. Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will. Die Entscheidung liegt bei ihm."

Musiala spielte zuletzt für die englische Juniorennationalmannschaft, für den DFB lief er bis zur U16 auf. Nach Informationen von Goal und SPOX fand im Anschluss an die Bundesliga-Partie der Bayern gegen Hoffenheim ein Austausch zwischen Löw und Musiala statt. Musiala und dessen Umfeld fassten Löws Besuch in der bayrischen Landeshauptstadt sehr positiv auf.

FC Bayern, Transfers: Florian Neuhaus vermeidet Gladbach-Beknntnis

Der angeblich auch vom FC Bayern München umworbene Nationalspieler Florian Neuhaus vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach macht sich nach eigener Aussage noch keine großen Gedanken, wo er in der kommenden Saison spielt. "Für mich ist das jetzt wirklich kein so großes Thema. Ich bin, was die Zukunft betrifft, auch ganz entspannt", sagt der 23-Jährige dem kicker.

"Ich spiele bei Borussia, ich habe einen Vertrag (bis 2024; d.Red.), und wir als Klub verfolgen noch sehr große Ziele in dieser Saison. Was dann im Sommer passiert, kann ich aktuell nicht sagen", fügte der Mittelfeldspieler an, der unter anderem das rege Interesse vom FCB und des FC Liverpool geweckt haben soll.

Er wolle in seiner Karriere "Titel gewinnen, das treibt mich an. Ein Jahr mit einem Titelgewinn, das wäre dann wirklich ein Traumjahr", sagte Neuhaus weiter. Die Borussia hinkt in der Liga als Tabellenachter derzeit den eigenen Ansprüchen hinterher, in der Champions League geht es im Achtelfinale gegen den englischen Tabellenführer Manchester City, im Pokal wartet in Borussia Dortmund ein dicker Brocken.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele in der Übersicht

DATUM GEGNER WETTBEWERB Dienstag, 23. Februar | 21 Uhr Lazio Rom (A) Champions League, Achtelfinale Samstag, 27. Februar | 15.30 Uhr 1. FC Köln (H) Bundesliga, 23. Spieltag Samstag, 06. März | 18.30 Uhr Borussia Dortmund (H) Bundesliga, 24. Spieltag

FC Bayern, News: Münchner Gesundheitsreferentin mit Kritik an Karl-Heinz Rummenigge

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München ist in Sachen Maskenpflicht kein Vorbild, meint die Münchner Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.

Rummenigge gefährde zwar nicht direkt andere, wenn er seine Maske unter der Nase trage, sagte sie dem Deutschlandfunk , aber: "Ich würde vorschlagen, dass man nochmal mit ihm von Seiten des Hygiene-Verantwortlichen spricht. Es ist jedenfalls kein gutes Beispiel."

Zurek wies zugleich den Vorwurf zurück, es gebe durch die Behörden eine Sonderbehandlung des Fußballs. "Wir sind da wirklich sehr strikt. Bei uns gibt es keinerlei Ausnahmen, egal ob jemand in einer Profiliga spielt oder ob es sich um einen Kontakt handelt, der in einem normalen Büro oder in der Familie stattfindet", betonte sie.

Wenn beim FC Bayern ein Profi positiv auf Corona getestet würde, würde wie in allen anderen Fällen analysiert, ob die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts erfüllt wurden. Wenn dies nicht der Fall sei, müssten auch andere Spieler in Quarantäne. Dies sei bei den jüngsten Münchner Fällen "offensichtlich nicht" so gewesen.

FC Bayern, Transfers: Dietmar Hamann kritisiert "verbranntes Geld"

Dietmar Hamann hat die fehlende Breite im Kader als Begründung für die aktuelle Formschwäche des FC Bayern angeführt. "Der Trainer versucht, mit dreizehn, vierzehn Spielern durchzukommen, das kann nicht funktionieren", analysierte der 47-Jährige in der BR-Sendung Blickpunkt Sport.

Insbesondere Spieler wie Marc Roca oder Douglas Costa, die erst im Sommer zum deutschen Rekordmeister gewechselt waren, würden derzeit nicht das Vertrauen von Trainer Hansi Flick genießen. So habe der FC Bayern zwar sechs Titel geholt - aber in den letzten Monaten auch "viel Geld verbrannt".