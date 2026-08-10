PSG verkündet Rückholaktion: Ältester Neuzugang seit Lionel Messi und Sergio Ramos

Der 33-jährige Linksverteidiger kommt per Ausstiegsklausel in Höhe von sieben bis acht Millionen Euro von Aston Villa und bekommt einen Vertrag für drei Jahre.

Für Digne ist es bereits der zweite Wechsel zu PSG. Nach seinem Durchbruch bei OSC Lille war er 2013 für 15 Millionen Euro in die französische Hauptstadt gewechselt. Zwei Jahre und 44 Pflichtspieleinsätze später zog er per Leihe zur AS Roma weiter, ehe er 2016 für 16,5 Millionen Euro fest zum FC Barcelona wechselte. Nach Stationen beim FC Everton und Aston Villa folgt nun die Rückkehr.

Mit 33 Jahren ist Digne der älteste PSG-Neuzugang seit 2021, als im Zuge einer großen Transferoffensive der damals 34-jährige Lionel Messi und der 35-jährige Sergio Ramos kamen. Bei PSG ist Digne links hinten künftig als Ersatz für den unumstrittenen Nuno Mendes eingeplant.

Digne ist der vierte PSG-Neuzugang in diesem Sommer

"Es ist mir eine große Ehre, zu Paris Saint-Germain zurückzukehren, nachdem ich hier vor mehr als zehn Jahren wundervolle Erfahrungen gemacht habe. Ich bin besonders beeindruckt davon, wie sich der Verein im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat", sagte Digne. "Die Arbeitsbedingungen auf dem Campus sind außergewöhnlich und spiegeln die Ambitionen des Vereins wider. Ich kann es kaum erwarten, dieses neue Kapitel zu beginnen und meine gesamte Erfahrung in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Ich werde erneut mein Bestes geben, um die Farben von Paris Saint-Germain zu verteidigen."

In der vergangenen Saison gehörte Digne bei Villa meist der Startelf an. In der Premier League landete er mit dem Klub aus Birmingham auf Platz vier, dazu gelang der Triumph in der Europa League. Im Sommer nahm er mit der französischen Nationalmannschaft an der WM teil und war in der K.o.-Runde links hinten gesetzt.

Digne ist der vierte Neuzugang von PSG in diesem Sommer. Zuvor kamen bereits der 24-jährige Rechtsaußen Maghnes Akliouche für 50 Millionen Euro von der AS Monaco, der 21-jährige Rechtsaußen Khalil Ayari für 1,5 Millionen Euro von Stade Tunisien sowie der 18-jährige Keeper Alessandro Longoni ablösefrei von der AC Milan.