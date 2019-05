PSG: Kylian Mbappe soll 2018/19 9,33 Millionen Euro netto verdient haben

Kylian Mbappe von PSG gilt schon jetzt als einer der besten Spieler der Welt. In seiner Biografie legt ein Journalist Mbappes Gehalt offen.

Der französische Meister soll seinen Superstar Kylian Mbappe mit 9,33 Millionen Euro netto pro Jahr entlohnen. In der am Donnerstag erscheinenden Biografie "Mbappe, the Phenomenon" schreibt Autor Arnaud Hermant über das Salär des 20-Jährigen.

Das geht aus einem Artikel des Journal Du Dimanche hervor. Die französische Sonntagszeitung veröffentlichte schon vor dem Erscheinen des Buches erste Passagen daraus.

PSG verdreizehnfachte Kylian Mbappes Gehalt

Im Artikel heißt es weiter, dass PSG Mbappes Gehalt bei seinem Wechsel von Monaco nach Paris im Sommer 2017 verdreizehnfacht hat. Doch noch ist der Weltmeister von 2018 nicht am Ende der Gehaltsleiter angekommen. Zur kommenden Saison soll sein Salär weiter angehoben werden.

Wie Hermant in "Mbappe, the Phenomenon" schreibt, wird Mbappe in der kommenden Saison mehr als 1,6 Millionen Euro pro Monat verdienen.