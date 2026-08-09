UEFA Super Cup - Finale 12. Aug. 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Paris Saint-Germain gegen Aston Villa beginnt am 12. August 2026 um 16:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Vorschau auf den UEFA Super Cup

Der zweimalige amtierende Europameister PSG trifft in Salzburg auf den Europa-League-Sieger Aston Villa, um den Gewinner des UEFA Super Cup zu ermitteln. Hier ist alles, was ihr wissen müsst.

Wie wir hierher gekommen sind

PSG, die Europameister von Luis Enrique, wollen in der modernen Ära erst das zweite Team werden, das den Super Cup verteidigt, nachdem Real Madrid dieses Kunststück 2016 und 2017 gelungen war. Im Champions-League-Finale der vergangenen Saison setzte sich die Mannschaft im Elfmeterschießen gegen Arsenal durch.

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Ihnen im Weg steht Aston Villa von Unai Emery, das im Mai in Istanbul in einer denkwürdigen Nacht für den Klub Freiburg im Europa-League-Finale besiegte. Die einzigen bisherigen Duelle zwischen Paris und Villa sorgten ebenfalls für Spektakel: Das französische Team setzte sich im Viertelfinale der Champions League in der Saison 2024/25 insgesamt mit 5:4 durch und überstand dabei ein beherztes Comeback von Villa nach einem 1:5-Rückstand.

Die spanischen Landsleute Enrique und Emery stehen sich hier in einem Duell gegenüber, das ein unterhaltsamer Auftakt der neuen Europapokalsaison werden dürfte.

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Was haben PSG und Villa auf dem Transfermarkt hinzugefügt?

Am Donnerstag gab Paris die Verpflichtung des 24 Jahre alten offensiven Mittelfeldspielers Maghnes Akliouche von Monaco bekannt.

Villa hat sich mit den Verpflichtungen von Innenverteidiger Modou Kéba Cissé, Mittelfeldspieler João Gomes und dem argentinischen Flügelspieler Alejandro Garnacho verstärkt, der auf Leihbasis von Chelsea kommt. Alle drei könnten hier ihr Pflichtspieldebüt geben. Der Schweizer offensive Mittelfeldspieler Johan Manzambi ist ebenfalls von Freiburg gekommen, wird das Spiel wegen einer Verletzung aber verpassen.

Voraussichtliche Startaufstellungen

PSG (4-3-3): Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.

Villa (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Watkins.

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Team-News & Kader

Luis Enrique hat vor dem Super Cup noch keine voraussichtliche Startelf bestätigt, und PSG hat in den verfügbaren Kaderinformationen weder Verletzungen noch Sperren aufgeführt. Nähere Updates werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch Unai Emery hat seine voraussichtliche Elf für Aston Villa noch nicht benannt. Zu diesem Zeitpunkt liegen keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, weitere Team-News werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

PSGs letzte fünf Ergebnisse umfassen sowohl das Ende der vergangenen Saison als auch die aktuelle Vorbereitung und brachten drei Siege und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war am 5. August eine 0:3-Niederlage im Testspiel gegen Mallorca, während das vorherige Pflichtspielergebnis am 30. Mai ein 1:1 gegen Arsenal in der Champions League war, das insgesamt als Sieg zählte. In diesen fünf Spielen erzielte PSG fünf Tore und kassierte sieben, zudem gelangen zum Abschluss der nationalen Saison in der Ligue 1 Siege gegen Paris FC und Brest.

Aston Villas letzte fünf Spiele waren allesamt Testspiele in der Vorbereitung, mit zwei Siegen und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel war am 7. August eine 1:2-Niederlage gegen Bayern München, wobei Villa in den fünf Partien fünf Tore erzielte und zehn kassierte. Ein 5:0-Sieg gegen Walsall am 21. Juli und ein 3:1-Erfolg gegen BG Pathum United am 4. August gehören zu den erfreulicheren Momenten des Sommerprogramms.

Direkter Vergleich

Die beiden Klubs sind in jüngerer Vergangenheit zweimal aufeinandergetroffen, beide Male im Viertelfinale der UEFA Champions League 2024/25. Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 15. April 2025 statt, als Aston Villa zu Hause mit 3:2 gewann. PSG hatte das Hinspiel am 9. April 2025 im Parc des Princes mit 3:1 gewonnen und kam insgesamt weiter. In diesen beiden Spielen erzielte PSG fünf Tore, Villa ebenfalls fünf, wobei das Duell durch das Ergebnis des Hinspiels entschieden wurde.