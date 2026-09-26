Steelers gegen Bengals: Anstoßzeit in Pittsburgh

27. Sept. 2026 - 13:00 Acrisure Stadium

Die Pittsburgh Steelers empfangen die Cincinnati Bengals im Acrisure Stadium (Pittsburgh, Pennsylvania) zu einem Duell in der AFC North in Woche 3 der NFL-Hauptrunde. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 27. September, um 19:00 Uhr (CET).

So sehen Sie Pittsburgh Steelers gegen Cincinnati Bengals

Das Spiel zeigt der NFL Game Pass auf DAZN.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugriff auf jedes Spiel live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : "Ultimate" eröffnet Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, sind Sie im "Regular"-Tarif auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse) beschränkt. Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Pittsburgh Steelers gegen Cincinnati Bengals – Mannschaftsnachrichten

Team-News zu den Cincinnati Bengals

Joe Burrow fit : Die Coaches strichen Quarterback Joe Burrow nach Rückenverspannungen vom Verletzungsbericht, er ist fit für den Start.

Andrei Iosivas fällt aus : Die Wide-Receiver-Gruppe erleidet einen Rückschlag, da Andrei Iosivas nach einer Daumenoperation auf unbestimmte Zeit ausfällt. Es ist mit vermehrten Pässen auf Ja’Marr Chase und Tee Higgins zu rechnen.

Sorgen um die Defensive Line : Die Star-Defensive-Tackles Dexler Lawrence und Jonathan Allen haben die Frontlinie der Bengals grundlegend verändert, doch Allen (Knie) sowie Defensive Tackle B.J. Hill (Achillessehne) haben am Mittwoch und Donnerstag beide das Training verpasst, sodass ihre Einsatzfähigkeit stark in Frage steht.

Team-News der Pittsburgh Steelers

Umstellungen in der Offensive Line : Nach einer schwachen Leistung gegen New England, bei der Quarterback Aaron Rodgers viermal einen Sack kassierte, testete Head Coach Mike McCarthy im Training verschiedene Kombinationen in der Offensive Line. Erschwerend kommt hinzu, dass Rookie-Guard Gennings Dunker wegen eines Knieproblems in den Verletzungsbericht rückte.

Neues zu Joey Porter Jr .: Die Verantwortlichen führen Cornerback Joey Porter Jr. nicht mehr als rückensverletzt, er absolviert jedoch nur Konditionstraining, während das Trainerteam seine Belastung langsam steigert.

Jaylen Warren angeschlagen : Runningback Jaylen Warren trainiert wegen einer Schulterverletzung eingeschränkt, will aber spielen und das Laufspiel stützen.



