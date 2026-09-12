Philadelphia Eagles gegen Washington Commanders LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders: Anstoßzeit

13. Sept. 2026 - 16:25 Lincoln Financial Field

Die Philadelphia Eagles empfangen die Washington Commanders am Sonntag, 13. September, in der ersten Woche der NFL-Hauptsaison 2026 im Lincoln Financial Field in Philadelphia, Pennsylvania. Der Anpfiff erfolgt um 22:25 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Philadelphia Eagles gegen Washington Commanders verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende zusätzliche Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Stream einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs zuschauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf zwei Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu fünf gleichzeitige Streams an zwei völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Philadelphia Eagles gegen Washington Commanders – Mannschaftsnachrichten

Team-News der Philadelphia Eagles

Die wichtigste Nachricht aus Philadelphia lautet: Der neu verpflichtete Star-Edge-Rusher Jonathan Greenard fällt in Woche 1 aus. Greenard kam in der Offseason per Trade aus Minnesota und verpasste das gesamte Trainingslager wegen einer Brustmuskelzerrung. Er trainierte diese Woche zwar begrenzt, doch das Trainerteam wollte kein Risiko eingehen.

Ausgefallen: Jonathan Greenard (EDGE) (Brustmuskel) – Nach dem Versuch, sich von einer im Trainingslager erlittenen Verletzung zu erholen, für diese Woche aus dem Kader gestrichen.

Fraglich: Eli Stowers (TE) (Oberschenkel) – Der Rookie aus der zweiten Draftrunde trainierte die ganze Woche nur eingeschränkt. Er sagt, er könne spielen, doch als vierter Tight End könnte er aus gesundheitlichen Gründen pausieren.

Ansonsten alles in Ordnung : Der Rest des 53-Mann-Kaders der Eagles nahm voll am Training teil und weist keine Verletzungsmeldungen auf. Star-Runningback Saquon Barkley ist fit und wird neben Jalen Hurts die Offensive anführen.

Team-News der Washington Commanders

Cheftrainer Dan Quinn gab ein Update und erklärte, dass alle 53 Spieler des Kaders medizinisch fit sind. Mehrere Starter trainierten unter der Woche nur eingeschränkt, entgingen aber einer finalen Verletzungskennzeichnung. Washington verzeichnet jedoch zahlreiche Ausfälle auf der "Injured Reserve"-Liste.

Spielberechtigt im aktiven Kader: Die Linebacker Odafe Oweh (Wade) und K’Lavon Chaisson (Knie), Defensive Tackle Daron Payne (Knie) sowie Runningback Jacory "Bill" Croskey-Merritt (Leiste) sind offiziell spielberechtigt, obwohl sie zu Wochenbeginn nur eingeschränkt trainierten. Oweh könnte wegen seiner einmonatigen Wadenverletzung nur einen begrenzten Snap-Count erhalten.

Offensive-Line-Krise: Obwohl der aktive Kader fit ist, steht Washington in der Offensive vor einem großen Problem. Elite-Left-Tackle Laremy Tunsil steht wegen einer Triceps-Verletzung auf der Verletztenliste. Deshalb wechselt Rookie Brandon Coleman auf die Position des Left Tackles, und Patrick Paul rückt auf Left Guard – eine Umstellung, die vor dem Saisondebüt von Jayden Daniels für eine durcheinandergebrachte Offensive Line sorgt.

Sperre: Edge-Rusher Dorance Armstrong fehlt wegen einer einspieligen Sperre.

Injured Reserve (IR): Stamm-Cornerback Trey Amos (Knöchel/Wadenbein) und Rookie-Defensive-Tackle Jer’Zhan Newton (Brustmuskel) stehen wegen ihrer Verletzungen im ersten Monat auf der Injured Reserve, sind aber als "Designated for Return" gelistet.



