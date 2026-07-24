Pep Guardiola sagte zuvor ab: Andrea Pirlo wird angeblich Italiens neuer Nationaltrainer

"Pirlo hat zugesagt", schrieb die Gazzetta dello Sport am Freitag. Der 47-Jährige erhält demnach einen Vertrag bis zur WM 2030, die offizielle Vorstellung sei für kommende Woche geplant.

Nach drei verpassten Weltmeisterschaften in Folge steht das italienische Team vor einem Neuaufbau.

Pirlos Trainerkarriere ist bislang überschaubar. In der Saison 2020/21 belegte er mit Juventus Turin, zuvor neunmal in Folge Meister, nur den vierten Platz und wurde entlassen. Auch beim türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük SK (2022/23) und Sampdoria Genua (2023/24) blieb er nur ein Jahr. Zuletzt stand er beim United FC Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Vertrag.

Andere große Namen wollten nicht: Guardiola und Ancelotti sagten ab

Auch die ehemaligen Nationaltrainer Antonio Conte und Roberto Mancini waren zuletzt als Nachfolger für Gennaro Gattuso gehandelt worden. Starcoach Guardiola und der ebenfalls angefragte Carlo Ancelotti, Trainer der brasilianischen Selecao, sagten dagegen ab.