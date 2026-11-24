PSG gegen Roma: Vorschau auf die Champions League

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain empfängt Roma in dieser Woche im Parc des Princes zur Champions League. In der französischen Hauptstadt treffen damit zwei Teams aufeinander, die in ihren nationalen Ligen in starker Form sind. Anstoß ist um 16:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT. Roma steht in der Ligaphase auf Platz 20, PSG führt die Tabelle an.

Titelverteidiger bislang ohne Punktverlust

Die Mannschaft von Luis Enrique reist mit fünf Siegen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen an. Zuletzt gewann PSG am Samstag mit 3:2 in Nizza und blieb damit Tabellenführer der Ligue 1. Der Sieg hatte allerdings seinen Preis: Flügelstar Desire Doue erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie und fällt für den Rest der Saison aus. Damit fehlt er wie Khvicha Kvaratskhelia langfristig. Dennoch hat PSG, das den Wettbewerb zweimal gewonnen hat, in dieser Saison alle vier Champions-League-Spiele gewonnen und dabei 20 Tore erzielt.

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Torfreudige Roma reist selbstbewusst zu PSG

Roma kommt nach einem 5:1-Sieg in Parma nach Paris, bei dem Donyell Malen viermal traf. Die Mannschaft von Gian Piero Gasperini hat in ihren vergangenen fünf Spielen 19 Tore erzielt. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 2:3 gegen Manchester United in der Champions League Anfang dieses Monats. In Europa muss Roma allerdings konstanter werden: Dem italienischen Klub fehlen in der Champions League fünf Punkte auf die Plätze, die zur direkten Achtelfinal-Qualifikation berechtigen.

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Wichtige Statistiken & Verletzungen

PSG hat zwölf Spiele in Folge gewonnen. Es ist die längste Siegesserie in Luis Enriques Trainerkarriere.

Desire Doue wird PSG erheblich fehlen: Er führt das Team bei Torschüssen (45) und herausgespielten Chancen (31) an.

Roma hat in neun Spielen in Folge getroffen und dabei 19 Tore erzielt.

Voraussichtliche Startelfs

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Mayulu, Ferran.

Roma (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soule, Mora; Malen.

Personal und Kader