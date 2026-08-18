Paris Saint-Germain gegen Rennes: Spieldetails

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 1 6. März 2027 - 11:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain und Stade Rennais stoßen am 23. August 2026 um 18:45 Uhr GMT an (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

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Spielüberblick & die Bedeutung des Auftaktwochenendes

Paris Saint-Germain startet mit einem Heimspiel gegen Stade Rennais im Parc des Princes in die Ligue-1-Saison 2026/27. Der Titelträger will seinen nationalen Marsch mit Autorität beginnen, während Rennes in die Hauptstadt reist, um direkt am Auftaktwochenende ein Ausrufezeichen zu setzen.

Les Parisiens wollen früh den Standard setzen

PSG geht voller Eifer in die neue Saison und will mit seinem starbesetzten Kader die nationale Dominanz untermauern. Getragen von Schlüsselspielern wie Bradley Barcola, Ousmane Dembélé und Vitinha will der Hauptstadtklub die Energie des Parc des Princes nutzen, um das Tempo zu bestimmen und sich vom Start weg alle drei Punkte zu sichern.

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Die Rot-Schwarzen wollen früh in der Saison überraschen

Rennes reist nach Paris, um den Meister am 1. Spieltag kalt zu erwischen. Die Erinnerungen an den beeindruckenden 3:1-Sieg gegen PSG im Februar 2026, mit Toren von Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul und Breel Embolo, werden den Gästen taktisches Selbstvertrauen geben. Allerdings wird der Umgang mit wichtigen Ausfällen, darunter Mittelfeldspieler Mahdi Camara wegen einer Sperre, die Kaderbreite von Rennes früh in der Saison auf die Probe stellen.

Historischer Vorteil trifft auf jüngstes Spektakel

Historisch gesehen hat Paris Saint-Germain in diesem Duell mit 22 Siegen gegenüber 9 Erfolgen von Rennes bei 6 Unentschieden die Nase vorn. Doch die jüngsten Begegnungen zeigen, dass Rennes durchaus in der Lage ist, defensive Nachlässigkeiten auszunutzen, was dieses Auftaktspiel zu einem reizvollen Test für taktische Schärfe und den frühen Saisonrhythmus macht.

Voraussichtliche Aufstellungen

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Stade Rennais: Brice Samba; Mahamadou Nagida, Lilian Brassier, Anthony Rouault, Quentin Merlin; Valentin Rongier, Mahdi Camara; Arnaud Nordin, Sebastian Szymański, Musa Al-Taamari; Esteban Lepaul

Team-News & Kader

Bei PSG sind vor dieser Partie unter Luis Enrique keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrensorgen gelistet, allerdings wurde keine voraussichtliche Aufstellung eingereicht. Die Situation rund um einen möglichen Abgang von Bradley Barcola sorgt für zusätzliche Unsicherheit im Kader, und nähere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Rennes muss verletzungsbedingt auf Torhüter Nicolas Lemaitre verzichten, während Mittelfeldspieler Mahdi Camara gesperrt ist. Die Optionen von Franck Haise in diesen Bereichen sind für die Reise nach Paris eingeschränkt, weitere Team-News werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Form

PSG hat zwei der letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Lens in der Trophée des Champions, ein Ergebnis, das Kritik an der LFP auslöste, weil sie die Partie im eigenen Stadion von Lens austragen ließ. Das beste Resultat in diesem Lauf war ein 2:1-Sieg gegen Aston Villa im UEFA Super Cup. Über diese fünf Spiele hinweg erzielte PSG sechs Tore und kassierte fünf, wobei die Stichprobe neben Pflichtspielen auch Testspiele und Pokalpartien umfasst.

Rennes hat eines der letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Sunderland in einem Testspiel der Vorbereitung, zuvor verlor das Team im Sommer auch mit 2:4 gegen Brentford. Der einzige Sieg gelang Ende Juli gegen Club Brugge, ein 2:1-Erfolg. Rennes kassierte in den fünf Spielen zehn Tore und erzielte acht.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Rennes PSG im Roazhon Park in der Ligue 1 mit 3:1 besiegte. Davor hatte PSG dieses Duell dominiert und Rennes im Dezember 2025 im Parc des Princes ohne Gegentor fünf Treffer eingeschenkt. In den letzten fünf Begegnungen weist PSG mit drei Siegen gegenüber einem von Rennes die bessere Bilanz auf, dazu kommt ein weiterer PSG-Sieg im April 2024 in der Coupe de France. PSG erzielte in diesen fünf Spielen 14 Tore, Rennes kam auf fünf.