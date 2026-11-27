So seht Ihr Paris Saint-Germain gegen Lorient mit einem VPN

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain empfängt Lorient in der Ligue 1 im Pariser Parc des Princes.

Die Mannschaft von Luis Enrique führt die Tabelle an und kommt nach einem 2:2 gegen die AS Rom in der Champions League am Mittwoch in die Partie. Damit endete eine Serie von zwölf Siegen in Folge über alle Wettbewerbe hinweg.

Der Spanier bezeichnete die AS Rom als den bislang schwierigsten Gegner von PSG in dieser Saison. Nun bietet sich seiner Mannschaft in der Liga die Gelegenheit, eine Reaktion zu zeigen.

Verletzungen beeinflussen die Besetzung im Angriff. Desire Doue und Khvicha Kvaratskhelia fallen beide für den Rest der Saison aus. Damit müssen Ferran Torres, Maghnes Akliouche und Senny Mayulu mehr Verantwortung übernehmen.

Lorient belegt unter Alexandre Dujeux den zehnten Platz. Zuletzt spielte das Team 1:1 gegen Rennes und verlor nur eines seiner letzten fünf Ligaspiele.

Auch in den beiden jüngsten Duellen mit PSG holte Lorient jeweils ein Unentschieden. Luis Enriques Spieler müssen sich also auf einen hartnäckigen Gegner einstellen.

Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte zum Spiel, von der Anstoßzeit bis zu den Mannschaftsnews.

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