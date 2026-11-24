PSG gegen AS Rom: Champions-League-Vorschau

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain empfängt in dieser Woche die AS Rom im Parc des Princes zur Champions League. In der französischen Hauptstadt treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in ihren nationalen Wettbewerben in starker Form sind. Anstoß ist um 16:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT. Die AS Rom liegt in der Tabelle der Ligaphase auf Platz 20, PSG führt sie an.

Titelverteidiger bislang mit makelloser Bilanz

Die Mannschaft von Luis Enrique hat ihre letzten fünf Spiele wettbewerbsübergreifend allesamt gewonnen. Zuletzt siegte sie am Samstag mit 3:2 bei Nizza und blieb damit an der Spitze der Ligue 1. Der Sieg hatte allerdings seinen Preis: Flügelstar Desire Doue riss sich das vordere Kreuzband im rechten Knie und fällt für den Rest der Saison aus. Damit steht er ebenso wie Khvicha Kvaratskhelia langfristig nicht zur Verfügung. Dennoch haben die zweimaligen Titelträger in dieser Saison alle vier Champions-League-Spiele gewonnen und dabei 20 Tore erzielt.

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Torfreudige AS Rom reist mit Selbstvertrauen zu PSG

Die AS Rom kommt nach einem 5:1-Sieg bei Parma nach Paris, bei dem Donyell Malen viermal traf. Die Mannschaft von Gian Piero Gasperini hat in ihren letzten fünf Spielen 19 Tore erzielt. Ihre einzige Niederlage in dieser Serie war ein 2:3 gegen Manchester United in der Champions League Anfang des Monats. In Europa muss die italienische Mannschaft allerdings konstanter werden: In der Champions League liegt sie fünf Punkte hinter den Plätzen für die direkte Achtelfinalqualifikation.

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Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

PSG hat zwölf Spiele in Folge gewonnen. Es ist die längste Siegesserie in Luis Enriques Trainerkarriere.

Desire Doue wird PSG sehr fehlen: Mit 45 Schüssen und 31 kreierten Chancen liegt er in beiden Kategorien teamintern vorn.

Die AS Rom hat in neun Spielen in Folge getroffen und dabei 19 Tore erzielt.

Voraussichtliche Aufstellungen

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Mayulu, Ferran.

AS Rom (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soule, Mora; Malen.

Personal und Kader