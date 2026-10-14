Paris Brunner zurück zum BVB? Lars Ricken findet es "natürlich schon interessant"

Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Das ehemalige Juwel der Schwarzgelben entwickelt sich in Monaco prächtig. Prompt keimen Gerüchte um eine mögliche Rückkehr nach Dortmund auf.

Werbung

Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat vor dem Abflug zum Champions-League-Duell mit Bodö/Glimt über die aufgekommene Spekulation um eine mögliche Rückkehr von Paris Brunner gesprochen. "Es ist natürlich schon interessant, aber am Ende ist es ein Ex-Spieler von Borussia Dortmund", sagte er den Journalisten.

Brunner verließ den BVB im Sommer 2024, da er sich mit den Schwarz-Gelben nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte. Für vier Millionen Euro Ablöse ging er zur AS Monaco, die ihn für die Saison 2024/25 an Cercle Brügge verlieh. Im vergangenen Sommer kehrte er an die Cote d'Azur zurück - und startete nun unter Coach Filipe Luis durch: In sieben Pflichtspielen kommt er in dieser Saison auf sechs Tore.

Sky hatte zuletzt berichtet, dass sich der BVB beim Brunner-Verkauf ein sogenanntes "Matching Right" gesichert habe: Die Dortmunder könnten damit nachziehen, falls ein anderer Klub Monaco ein Angebot für den Angreifer unterbreite. Dies wollte Ricken nun nicht bestätigen.

Der BVB-Boss kommentierte nur die sportlichen Schlagzeilen, für die der 20-Jährige zuletzt gesorgt hat: "Er macht es gerade sehr gut in Monaco - insbesondere dann, wenn er sich auf seine sportlichen Qualitäten konzentriert", erlaubte er sich auch noch eine kleine Spitze in Richtung des Ex-Spielers.

Getty Images

Werbung Werbung

Brunner war zuletzt für einen Kopf-ab-Jubel von der französischen Liga für zwei Spiele gesperrt worden.