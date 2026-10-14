Paris Brunner zurück zum BVB? Lars Ricken findet es "natürlich schon interessant"

Das ehemalige Juwel der Schwarzgelben entwickelt sich in Monaco prächtig. Prompt keimen Gerüchte um eine mögliche Rückkehr nach Dortmund auf.
Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat vor dem Abflug zum Champions-League-Duell mit Bodö/Glimt über die aufgekommene Spekulation um eine mögliche Rückkehr von Paris Brunner gesprochen. "Es ist natürlich schon interessant, aber am Ende ist es ein Ex-Spieler von Borussia Dortmund", sagte er den Journalisten.
Brunner verließ den BVB im Sommer 2024, da er sich mit den Schwarz-Gelben nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte. Für vier Millionen Euro Ablöse ging er zur AS Monaco, die ihn für die Saison 2024/25 an Cercle Brügge verlieh. Im vergangenen Sommer kehrte er an die Cote d'Azur zurück - und startete nun unter Coach Filipe Luis durch: In sieben Pflichtspielen kommt er in dieser Saison auf sechs Tore.
Sky hatte zuletzt berichtet, dass sich der BVB beim Brunner-Verkauf ein sogenanntes "Matching Right" gesichert habe: Die Dortmunder könnten damit nachziehen, falls ein anderer Klub Monaco ein Angebot für den Angreifer unterbreite. Dies wollte Ricken nun nicht bestätigen.
Der BVB-Boss kommentierte nur die sportlichen Schlagzeilen, für die der 20-Jährige zuletzt gesorgt hat: "Er macht es gerade sehr gut in Monaco - insbesondere dann, wenn er sich auf seine sportlichen Qualitäten konzentriert", erlaubte er sich auch noch eine kleine Spitze in Richtung des Ex-Spielers.
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Brunner war zuletzt für einen Kopf-ab-Jubel von der französischen Liga für zwei Spiele gesperrt worden.
📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin.
Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat.
⚽Wie ich zum Fußball gekommen bin:
Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt.
🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:
🌟Meine liebsten Fußball-Momente:
Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer.