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Paris Brunner in Galaform: Traumtor und Tabellenspitze für die AS Monaco

Frankreich Ligue 1
AS Monaco - Marseille
AS Monaco
Marseille
P. Brunner

Paris Brunner ist zum Start der Saison in bechender Verfassung.

Der ehemalige U17-Weltmeister Paris Brunner hat die AS Monaco mit einem Doppelpack an die Spitze der französischen Ligue 1 geschossen.

Beim 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Olympique Marseille am Sonntagabend traf der 20-Jährige in der 13. und 54. Minute und sicherte seinem Team damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Besonders sehenswert war sein zweites Tor, bei dem er im Anschluss an einen Sololauf über den halben Platz zwei Gegenspieler aussteigen ließ und dann einschob. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer kam in der Partie nicht zum Einsatz.

Nach zwei Spieltagen ist Monaco das einzige Team der Ligue 1, das beide Partien für sich entscheiden konnte. Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wartet hingegen sogar noch auf den ersten Sieg. Gegen den OSC Lille und Stade Rennes rettete der französische Rekordmeister jeweils ein 2:2 nach einem 0:2-Rückstand.

Brunner hatte bereits in der Qualifikationsrunde zur Conference League für Monaco getroffen. Im Hin- und Rückspiel gegen Gornik Zabrze erzielte er jeweils ein Tor (3:2 und 4:1) und verhalf Monaco so zur Teilnahme an der Ligaphase des Europapokals.

Dort trifft der Klub aus dem Fürstentum unter anderem auf den SC Freiburg.

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