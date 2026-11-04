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FonsecaGetty Images

Olympique Lyon steht unter "Schock": Blitzabschied von Trainer Fonseca offiziell

Frankreich Ligue 1
P. Fonseca
Lyon

Der portugiesische Trainer Paulo Fonseca kehrt in seine Heimat zurück und wechselt für eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro von Olympique Lyon zu Sporting Lissabon.

Das gab der französische Klub am Mittwoch bekannt. Der Vertrag des 53-Jährigen wäre am Saisonende ausgelaufen.

"Paulo kam letzte Woche auf mich zu und teilte mir mit, dass er ein Angebot von Sporting erhalten und dieses angenommen habe. Er erklärte, es sei eine Herzensangelegenheit. Das war ein Schock", sagte Lyons Sportdirektor Matthieu Louis-Jean der Nachrichtenagentur AFP.

Fonseca war im Januar 2025 kurz nach seiner Entlassung bei der AC Mailand als Nachfolger von Pierre Sage nach Lyon gekommen und hatte den Klub auf den vierten Tabellenplatz geführt. Die Qualifikation für die Ligaphase der Champions League verpasste OL in den Playoffs.

Die Amtszeit Fonsecas verlief turbulent. Wegen einer hitzigen Auseinandersetzung mit einem Schiedsrichter war der frühere Profi im Vorjahr für neun Monate gesperrt worden. Zudem erfolgte im Juni 2025 durch die Finanzaufsichtsbehörde die vorläufige Zwangsversetzung des Klubs in die Ligue 2. Diese Entscheidung wurde nach einem Einspruch wieder aufgehoben.

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Fonseca folgt bei Champions-League-Teilnehmer Sporting auf seinen Landsmann Rui Borges. Das Team hat drei seiner ersten vier Spiele in der Ligaphase gewonnen.

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