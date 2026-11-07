"Noch nicht so weit!": Giannikis sieht Saarbrücken noch nicht als Spitzenteam

Bitterer Rückschlag für den 1. FC Saarbrücken im Aufstiegsrennen! Nach der 3:5-Pleite bei Tabellenführer Viktoria Köln findet Trainer Argirios Giannikis deutliche Worte. Trotz einer starken Phase nach der Pause sieht er seine Mannschaft noch nicht bereit, über 90 Minuten auf dem Niveau eines Spitzenteams mitzuhalten.Bitterer Rückschlag für den 1. FC Saarbrücken im Aufstiegsrennen! Nach der 3:5-Pleite bei Tabellenführer Viktoria Köln findet Trainer Argirios Giannikis deutliche Worte. Trotz einer starken Phase nach der Pause sieht er seine Mannschaft noch nicht bereit, über 90 Minuten auf dem Niveau eines Spitzenteams mitzuhalten.