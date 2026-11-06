Neuer Anlauf im nächsten Sommer? BVB-Boss äußert sich zu Said El Mala

Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Im Werben um Said El Mala fing sich der BVB im zurückliegenden Sommer einen Korb des 1. FC Köln ein. Gibt es in der Zukunft noch einmal einen neuen Anlauf?

Werbung

Carsten Cramer erklärte auf einer Podiumsdiskussion, dass ein solches Szenario grundsätzlich möglich sei, festlegen wollte sich der Vorstands-Boss allerdings nicht. "Es gibt noch keine Entscheidung darüber, wie wir in den nächsten Transferperioden vorgehen werden", meinte er.

Man werde den Transfermarkt weiter beobachten, "und es gibt keine weiteren Kommentare zu irgendeinem Spieler, einschließlich El Mala, auch wenn seine Qualität nach wie vor besteht", sagte Cramer weiter.

Der BVB hatte im vergangenen Sommer vergeblich versucht, El Mala nach Dortmund zu lotsen. Zwar soll der Spieler einem Transfer gegenüber nicht abgeneigt gewesen sein, jedoch bissen sich die Schwarz-Gelben an der Ablöseforderung des 1. FC Köln offenbar die Zähne aus. 50 Millionen Euro soll der Effzeh für den Offensivspieler gefordert haben.

"Aus unserer Sicht haben wir Köln für El Mala ein riesiges Angebot unterbreitet. Vor vielleicht fünf Jahren hätten wir nicht so viel Geld für einen Spieler bezahlt. Wir werden keine lächerlichen oder unsinnigen Preise zahlen, weil wir ein solider und seriöser Verein sein wollen", meinte Carmer zu diesem Thema.

Werbung Werbung

Man sei nicht bereit, "für Erfolge finanzielle Risiken einzugehen", legte Cramer nach: "Wir haben die kolportierte Ablösesumme ja nie kommentiert, daher ist dieses Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro nach wie vor ein Gerücht. Wir haben lediglich gesagt, dass wir bereit wären, eine riesige Summe auszugeben."

Mittlerweile soll der Preis für El Mala noch ein wenig höher liegen. Nach einem starken Saisonstart mit vier Toren und einem Assist in neun Spielen dürfte das Interesse am 20-Jährigen nicht abgeebbt sein. Angeblich haben PSG und Brighton & Hove Albion El Mala (erneut) auf der Liste.