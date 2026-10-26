Nächster Dreierpack! Nicolo Tresoldi ist im Moment nicht zu stoppen

U21-Nationalspieler Nicolo Tresoldi ist weiter in bestechender Form. Der Angreifer unterstrich seine herausragende Verfassung am Sonntag mit dem nächsten Dreierpack.

Tresoldi markierte beim 3:2-Erfolg von Club Brügge gegen VV St. Truiden in der Jupiler Pro League alle drei Treffer seines Teams und setzte damit seinen atemberaubenden Lauf aus den vergangenen Wochen fort.

Der Angreifer erzielte bereits am zweiten Spieltag der Champions League gegen Inter Mailand (4:3) drei Tore. Ein Dreierpack war ihm zudem Ende September im Dress der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Malta (4:1) gelungen. Tresoldi steht also bei drei Dreierpacks in den vergangenen 26 Tagen.

Weitere imposante Zahlen des 22-Jährigen: In vier Partien im Oktober netzte er für Brügge bereits siebenmal. Insgesamt steht er in der laufenden Saison bei 12 Toren in 14 Partien.

Gegen St. Truiden schlug Tresoldi kurz vor der Pause per Links- und Rechtsschuss doppelt zu (41., 43.) und sorgte damit für die 2:0-Halbzeitführung des Titelverteidigers. Nachdem die Gäste per Strafstoß durch Ilias Sebaoui verkürzt hatten (55.), stellte Tresoldi in der 75. Minute den alten Abstand wieder her. St. Truiden gelang einzig noch in der Nachspielzeit der erneute Anschlusstreffer durch Shogo Taniguchi (90.+3).

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Dank des Erfolgs bleibt Brügge als Tabellenzweiter Spitzenreiter KAA Gent auf den Fersen. Der Rückstand beträgt nach neun Spieltagen einen Punkt. In der Torjägerliste belegt Tresoldi mit sieben Treffern gemeinsam mit Westerlos Norman Bassette den ersten Platz.

Welche Vereine sind angeblich an Nicolo Tresoldi interessiert?

Tresoldi kam 2025 für 7,5 Millionen Euro von Hannover 96 nach Brügge. Dort läuft sein Vertrag bis 2029. Seine starken Leistungen wecken allerdings Begehrlichkeiten. Gleich mehrere namhafte Klubs sollen sich intensiv um Tresoldi bemühen. Während in den vergangenen Monaten der BVB, Inter, der FC Barcelona, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur und der FC Arsenal gehandelt wurden, soll aktuell vor allem die AC Mailand eine Verpflichtung des Torjägers vorantreiben.

Die Gazzetta dello Sport berichtete jüngst, ein Tresoldi-Transfer sei bei Klubbesitzer Gerry Cardinale zur Chefsache geworden. Der US-Amerikaner habe bereits lange vor Tresoldis beeindruckendem Drei-Tore-Auftritt gegen Lokalrivale Inter in der Königsklasse verfügt, dass die sportliche Leitung die Bedingungen eines möglichen Transfers abklopfen sollte. Anschließend habe es Kontakt zu Tresoldis Beratern gegeben, um wegen eines Deals vorzufühlen.

Cardinale wolle persönlich über die Fortschritte informiert werden. Offen sei allerdings, ob man im Januar oder erst im kommenden Sommer einen Anlauf auf eine Verpflichtung unternehmen werde.

Nicolo Tresoldi ist glühender Milan-Fan

Tresoldi passt aufgrund seiner Charakteristika gut in Milans Anforderungsprofil. Die Mailänder wollen nach sportlich dürftigen Jahren wieder eine große Mannschaft aufbauen. Das Augenmerk beim aktuellen Tabellenvierten der Serie A liegt daher auf Spielern, die bereits über ein gewisses Niveau verfügen, gleichzeitig aber noch Entwicklungspotenzial haben. Dies wird Tresoldi in diversen Scoutingberichten bescheinigt, so die Gazzetta.

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Womöglich können die Rossoneri im Poker um Tresoldis Dienste auf ein besonderes Faustpfand setzen: Tresoldi ist glühender Milan-Fan und will im Laufe seiner Karriere unbedingt im rot-schwarzen Trikot auflaufen, wie sein Vater Emanuele Tresoldi kürzlich verriet: "Er hat sich in Kaka, Inzaghi und Pato verliebt - und es war unmöglich, ihn davon abzubringen." Ein Wechsel zu Inter wäre daher schwierig: "Ich bin mir nicht sicher, ob er das akzeptieren würde. Seine Fan-Gefühle könnten da die Oberhand gewinnen. Sein Traum ist es, das Trikot der AC Mailand zu tragen."

Tresoldi gewann mit Brügge bislang die belgische Meisterschaft und den Supercup.

Die Frage nach seinem nächsten Klub, sollte er denn tatsächlich wechseln, ist nicht die einzige, die rund um Tresoldi aktuell interessiert: Mit Spannung wird auch seine Entscheidung erwartet, ob er lieber für das DFB-Team oder die Squadra Azzurra auflaufen möchte. Er fehlte zuletzt im 44-Mann-Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp, trat aber gleichzeitig für die deutsche U21 an, für die er in 27 Länderspielen schon 16 Tore erzielt hat. Eine Entscheidung über seine Nationalmannschaftszukunft will er erst nach der Junioren-Europameisterschaft im kommenden Sommer fällen. Wegen seiner argentinischen Mutter wäre er zudem noch für die Albiceleste einsatzberechtigt.