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Das Strafmaß für Torhüter Jesus Owono steht nach dem Tod von Jesus de Miguel fest.

Nach dem tragischen Tod des Stürmers Jesus de Miguel hat der spanische Fußballverband nun die Bewertung des verhängnisvollen Foulspiels abgeschlossen.

Torhüter Jesus Owono wurde für zwölf Spiele gesperrt, das entschied der Disziplinarausschuss am Freitag. De Miguel war in der vergangenen Woche im Alter von 30 Jahren gestorben, vorausgegangen war ein schwerer Zusammenprall mit Owono bei einem Zweitligaspiel am 2. November.

Für sein Einsteigen hatte Owono die Rote Karte gesehen. Auch eine polizeiliche Ermittlung war eingeleitet worden, was in vergleichbaren Fällen üblich sei. Erst am Donnerstag hatte sein Trainer Carles Manso vom FC Andorra erklärt, Owono erhalte jeglichen "Freiraum", um in Ruhe über die Fortsetzung seiner Karriere zu entscheiden.

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Owono hatte nach dem Tod de Miguels von den "schlimmsten Tagen meines Lebens" gesprochen. Bislang hat er noch nicht wieder gemeinsam mit der Mannschaft trainiert. Der FC Andorra bestreitet am Samstag bei UD Almería sein erstes Spiel seit dem Unglück.

Der Torhüter sei "von der Situation zutiefst betroffen und hatte offensichtlich keine Absicht hinsichtlich des Ausgangs, der auf den Zusammenstoß folgte, der letztlich eine Tragödie ist, mit der er leider leben muss", sagte Manso zuletzt.

Am Wochenende hatten sich Spieler und Fans von CD Teneriffa zu einer Gedenkveranstaltung für de Miguel versammelt. An dessen Beisetzung nahmen rund 400 Trauergäste teil, darunter Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente und Real-Madrid-Präsident Florentino Perez.