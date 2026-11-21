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Bei seinem Comeback hat Vinicius Junior großen Anteil daran, dass Real Madrid nach einer schwachen ersten Halbzeit noch gewinnt.

Die Königlichen setzten sich gegen Celta Vigo trotz eines Elfmeter-Fehlschusses von Kylian Mbappe mit 2:1 (0:1) durch und zogen zumindest vorübergehend nach Punkten mit dem FC Barcelona gleich. Der von Hansi Flick trainierte Tabellenführer könnte aber am Sonntag wieder den alten Abstand herstellen.

Pablo Duran (7.) brachte die Gäste früh in Führung - eine gute halbe Stunde später hätte Superstar Mbappe ausgleichen können. Doch der Franzose schoss einen selbst herausgeholten Foulelfmeter deutlich übers Tor (38.). Jude Bellingham (66.) sorgte für das 1:1, Carlos Espi (85.) gelang das späte 2:1.

Vinicius Junior bei beiden Toren für Real Madrid beteiligt

Nach der Einwechslung von Vinicius Junior (57.), der seine Vier-Spiele-Sperre abgesessen hat, kam Real schnell zum Ausgleich. Der Brasilianer nahm auf der linken Seite Tempo auf, spielte den Ball zu Mbappe, der wiederum für Bellingham auflegte.

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Auch beim Siegtreffer des 21-jährigen Espi hatte Vinicius seine Füße im Spiel. Er flankte den Ball perfekt in Richtung des spanischen Stürmers, der mit seinem Kopfball zwar erst scheiterte, den Abpraller aber über die Linie drückte.

Der frühere Dortmunder Bellingham feierte als erst dritter Engländer seinen 100. Einsatz in der höchsten spanischen Spielklasse. Vor ihm gelang dies nur David Beckham (113) und Gary Lineker (103). Mit 39 Treffern sitzt Bellingham Lineker im Nacken, der 42 Mal für den FC Barcelona traf. Beckham erzielte 13 Tore für Real Madrid in LaLiga.