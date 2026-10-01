Nach Nationalteam-Eklat: Schwester von Cristiano Ronaldo mischt sich ein

Elma Aveiro, die Schwester von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo, hat nach der CR7-Abreise harte Kritik geäußert. Ronaldo hatte Portugals Nationalteam am Mittwoch überraschend verlassen, nachdem Trainer Jorge Jesus angekündigt hatte, dass im anstehenden Nations-League-Duell mit Dänemark Goncalo Ramos in der Sturmspitze beginnen wird. Bereits beim 2:1-Sieg gegen Norwegen hatte der Milan-Angreifer den Vorzug vor Cristiano Ronaldo bekommen, der 90 Minuten lang zusehen musste, obwohl er sich lange Zeit warmgemacht hatte.

"Zu gegebener Zeit werde ich allen Portugiesen die Wahrheit über die Gründe mitteilen, die mich zu meinem Abschied aus der Nationalmannschaft bewogen haben, der ich mich stets mit vollem Einsatz gewidmet habe", hatte CR7 selbst gepostet und damit Raum für Spekulationen gelassen.

Und die begannen sofort: Ein User bei Instagram fasste nun die Lage aus seiner Sicht zusammen - und Elma Aveiro kopierte den Beitrag und versah ihn mit dem knappen Kommentar "Alles gesagt".

Welcher User-Kritik stimmte die Ronaldo-Schwester zu?

Der User hatte geschrieben: "CR7 verdient mehr Respekt. Die Nationalmannschaft verdient mehr Struktur. Der portugiesische Journalismus verdient mehr Kompetenz und weniger Spekulationen. Was die Portugiesen betrifft, nun ja … Sie verdienen es nicht, in irgendetwas den Besten zu haben. Wir sind neidisch, verächtlich und ignorant und verdienen es, zu der Mittelmäßigkeit zurückzukehren, die wir im Fußball vor CR7 immer hatten. Danke für alles, CR7! Du hast mehr verdient!"

Ob Ronaldos Karriere im Nationalteam mit seinem Abschied endgültig vorbei ist, ließ der 41-Jährige noch offen. Eine Rückkehr unter Trainer Jorge Jesus, der ihn bereits in der vergangenen Saison bei Al-Nassr coachte, erscheint aktuell jedoch höchst unwahrscheinlich.