Nach Ferran Torres: PSG verkündet nächsten prominenten Neuzugang

Der 21-jährige Belgier kommt von Ajax Amsterdam und verstärkt die Pariser Offensive. Godts kostet dem Vernehmen nach 45 Millionen Euro, durch diverse Boni kann die Summe aber noch auf bis zu 55 Millionen ansteigen. Damit ist Godts der teuerste Ajax-Abgang seit Anthony, der 2022 für 95 Millionen zu Manchester United ging.

Godts wechselte 2023 aus dem Nachwuchs von KRC Genk für eine Million Euro nach Amsterdam. Wenig später debütierte er im Alter von 17 Jahren für die Profis, in der vergangenen Saison entwickelte er sich zum unumstrittenen Stammspieler auf dem linken Flügel. In 44 Pflichtspieleinsätzen gelangen Godts 17 Tore und 15 Assists.

Bei PSG unterschrieb er einen Vertrag bis 2031 und bekommt die Rückennummer 22. "Ich bin unglaublich stolz, mich einem der besten Vereine der Welt anzuschließen", sagte Godts in einer Pressemitteilung. "Ich kann es kaum erwarten, diese Farben zu tragen und den Parc des Princes und seine Fans zu erleben. Ich werde alles geben, um das Vertrauen, das Präsident Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos und Trainer Luis Enrique in mich gesetzt haben, auf dem Platz zurückzuzahlen."

PSG: Wechselt Bradley Barcola jetzt zum FC Liverpool?

Unmittelbar vor der Verkündung des Godts-Transfers hatte PSG schon die Verpflichtung des spanischen Weltmeisters Ferran Torres bekanntgegeben. Der 26-Jährige kam für 45 Millionen vom FC Barcelona und band sich ebenfalls bis 2031.

Dank dieses Doppelschlags bekommt nun Bradley Barcola vermutlich seinen Wunschtransfer zum FC Liverpool. Der 23-jährige Flügelstürmer könnte PSG über 100 Millionen Euro einbringen und damit die Transfers von Godts und Torres umgehend refinanzieren.

Zuvor hatte PSG bereits Rechtsaußen Maghnes Akliouche (24) für 50 Millionen von der AS Monaco, Linksverteidiger Lucas Digne (33) für sieben Millionen von Aston Villa und Rechtsaußen Khalil Ayari (21) für 1,5 Millionen von Stade Tunisien geholt.