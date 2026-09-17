Mit einem ungewöhnlichen Jubiläumstor: Lionel Messi führt Inter Miami zum nächsten Titel

Im jährlichen Duell zwischen dem Meister der Major League Soccer und dem Champion der mexikanischen Liga MX setzten sich Messi und Co. mit 2:0 (1:0) gegen Cruz Azul durch.

Miami ging in der 24. Minute in Führung. Dass der Torschütze Messi hieß, war keine Überraschung – ungewöhnlich war allerdings die Art und Weise: Der 39-Jährige traf per Flugkopfball. Es war das 100. Tor des Argentiniers im Trikot von Miami - im 115 Spiel. In der Schlussphase verwertete Casemiro eine Messi-Ecke ebenfalls per Kopf zum Endstand (81.).

Der Sieg bescherte Messi seine erste Trophäe des Jahres – zwei Monate nach der bitteren Niederlage im WM-Finale 2026 gegen Spanien mit Argentinien.