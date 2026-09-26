Miami Dolphins gegen Kansas City Chiefs LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit: Miami Dolphins gegen Kansas City Chiefs

27. Sept. 2026 - 13:00 Hard Rock Stadium

Die Miami Dolphins empfangen die Kansas City Chiefs im Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida) in Woche 3 der NFL-Hauptrunde. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 27. September, um 19:00 Uhr (CET).

So sehen Sie Miami Dolphins gegen Kansas City Chiefs

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Miami Dolphins gegen Kansas City Chiefs – Mannschaftsnachrichten

Team-News der Miami Dolphins

Die Dolphins (0:2) führen eine Liste mit zehn Verletzten, vor allem bei den Wide Receivern.

Die Wide-Receiver-Krise : Rookie-Wide-Receiver Caleb Douglas verpasste das Training am Mittwoch komplett, nachdem er das Spiel der zweiten Woche wegen einer Knöchelverletzung mit einer Gehschiene verlassen hatte. Sein Rookie-Kollege Chris Bell, der sich noch von einem früheren Kreuzbandriss erholt, war wegen eines Knieproblems nur eingeschränkt einsatzfähig. Auch Ryan Miller war wegen Verspannungen in Hüfte und Rücken nur eingeschränkt einsatzfähig, was Malik Washington unter großen Druck setzt, in die Bresche zu springen.

Verstärkung in der Verteidigung : Die Rückkehr von Edge-Rusher Chop Robinson ist das größte positive Zeichen für Miami. Nachdem er sich letzte Woche im Training eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, trainierte er am Mittwoch ohne Non-Contact-Trikot und nahm uneingeschränkt teil – eine dringend benötigte Verstärkung für die Dolphins-Defense, die in den ersten beiden Spielen noch keinen einzigen Sack verbuchte.

Weitere Punkte aus dem Trainingsbericht : Runningback Jaylen Wright nahm wegen einer Fußverletzung und eines "Stingers" nur eingeschränkt am Training teil. Cornerback JuJu Brents (Knie) und Long Snapper Tucker Addington (Schulter, trug ein rotes "No-Contact"-Trikot) waren ebenfalls nur eingeschränkt einsatzfähig. Cornerback Chris Johnson (Schulter) und Tight End Seydou Traore (Daumen) nahmen voll am Training teil.

Team-News der Kansas City Chiefs

Die Chiefs stehen mit 2:0 weiterhin gut da, doch Andy Reids Mannschaft hat neben kleineren neuen Anpassungen nach dem Sieg in Woche 2 gegen die Colts auch mit einigen seit dem Trainingslager anhaltenden Rückschlägen zu kämpfen.

Status von Patrick Mahomes : Fans bemerkten, dass Patrick Mahomes am Mittwoch im Verletzungsbericht mit einer Knieverletzung stand. Es gibt jedoch keinen Grund zur Sorge; er trainierte voll und wird wohl von Beginn an spielen.

Die Situation am linken Tackle : Der Rookie-Free-Agent Kahlil Benson soll weiter Mahomes’ blinde Seite sichern. Stammspieler Josh Simmons fehlt seit Mitte August wegen einer Rückenverletzung und pausierte auch am Mittwoch im Training.

Bestandsaufnahme in Secondary und Defensive Line : Safety Chamarri Conner (Knie), Defensive Tackle Chris Jones (Wade) und Cornerback L’Jarius Sneed (Knie) nahmen am Mittwoch nur eingeschränkt am Training teil. Conner kehrt nach seinem Saisonausfall langsam in den Football-Alltag zurück. Auch Defensive End Felix Anudike-Uzomah tauchte mit einer Oberschenkelverletzung als eingeschränkt auf.

Voll einsatzfähige Spieler : Cornerback Mansoor Delane (Schulter), Wide Receiver Rashee Rice (Knie), Safety Jaden Hicks (Bizeps) und Linebacker Jeff Bassa (Schulter) nahmen uneingeschränkt am Training teil und sind spielberechtigt.



