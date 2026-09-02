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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Messi-Nachfolger gefunden! Argentinien hat eine neue Nummer 10

L. Messi
L. Scaloni
N. Paz
Argentinien

Argentiniens Nationalmannschaft bereitet sich auf die Zeit nach dem zurückgetretenen Superstar Lionel Messi (39) vor.

Nach Informationen von ESPN soll Spielgestalter Nico Paz (21) Messis Trikot mit der Rückennummer 10 erhalten. Diese Entscheidung sei "intern schon gefallen" und werde kommuniziert, wenn der Verband AFA wie angestrebt in den kommenden Monaten den Vertrag mit Erfolgstrainer Lionel Scaloni (49) verlängert hat.

Scaloni, der die Albiceleste 2018 zunächst als Interimslösung übernahm und anschließend unter anderem in zwei WM-Endspiele und dem Gewinn von zwei Copa Americas führte, ist noch bis Ende dieses Jahres an die AFA gebunden. Er soll unbedingt gehalten werden.

Dass Paz beim mittelschweren Umbruch seiner Mannschaft nach den Rücktritten der Routiniers Messi und Nicolas Otamendi (38, River Plate) eine wichtige Rolle einnehmen soll und dies auch durch die Übernahme der prestigeträchtigen Nummer dokumentiert wird, überrascht nicht.

Der offensive Mittelfeldspieler hat sich nach seinem Wechsel von Real Madrid zu Como 1907 im Sommer 2024 prächtig entwickelt und eine herausragende Saison in der Serie A mit 13 Toren und 7 Vorlagen hinter sich.

Auch in der Albiceleste spielt er eine immer größere Rolle und gehörte bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada zu Scalonis Aufgebot. Bislang absolvierte Paz elf Länderspiele und lief dabei mit der Nummer 11 auf.

Als weitere Kandidaten für die Nummer 10 in Argentiniens Nationalmannschaft gelten die Mittelfeldstars Alexis Mac Allister (27), der diese auch beim FC Liverpool trägt, und Enzo Fernandez (25, Manchester City). Messi lief mit dem Shirt in den vergangenen 17 Jahren auf.

Team Argentina Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images

Lionel Messi trifft "eine Entscheidung, die wehtat"

Anfang dieser Woche verkündete der Angreifer von Inter Miami seinen Abschied aus der Nationalelf. "Es war eine Entscheidung, die wehtat - und die mir auch jetzt noch tief im Inneren wehtut -, aber ich verstehe, dass die Zeit dafür gekommen ist", schrieb Messi in einem hochemotionalen Statement. "Ich habe es immer geliebt, bei der Nationalmannschaft zu sein. Ich habe immer alles gegeben und jetzt habe ich nichts mehr zu bieten - und außerdem kommen großartige junge Spieler nach, die ihren Platz verdient haben."

Das verlorene WM-Finale gegen Spanien vor wenigen Wochen (0:1 n.V.) bleibt damit sein letzter Einsatz für Argentinien. Mit 207 Partien und 105 Toren ist Messi jeweils Rekordspieler seines Landes.

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Häufig gestellte Fragen

Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.

Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.

Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.

Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.

Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.

Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.

Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.

Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.

Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.

Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.

Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.

Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.

Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.

Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund über einer Milliarde Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.

Aktuell steht er bei 44 Mannschaftstiteln. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.

Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.

Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.

Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".

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