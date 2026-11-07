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JJ GabrielGetty Images
Daniel Buse

"Mein Traum": Supertalent JJ Gabriel will Ballon d'Or bei speziellem Topklub gewinnen

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Supertalent JJ Gabriel möchte nur für Real Madrid spielen. Das machte der 16-Jährige im Gespräch mit der spanischen Sportzeitung Marca klar. Der Teenager steht aktuell noch bei Manchester United unter Vertrag, doch für die Red Devils möchte er nicht mehr auflaufen, wie er schon vor Monaten verkündet hatte.

Daraufhin ließ ihn United ziehen - und die europäischen Top-Klubs rissen sich um Gabriel. Unter anderem auch der FC Bayern München soll großes Interesse am Youngster gehabt haben. Gabriel trainierte zunächst beim FC Barcelona und wechselte dann zu Real Madrid. Dort absolviert er aktuell individuelle Übungseinheiten mit einem Personal Trainer und arbeitet im Fitnessstudio an seiner körperlichen Verfassung.

Auf die Frage der Sportzeitung, ob er sich für Barca oder die Königlichen entscheiden werde, sagte er: "Ganz klar Madrid." Einen Vertrag bei den Blancos hat er jedoch noch nicht unterschrieben, da er als Engländer ein Nicht-EU-Staatsangehöriger ist, der erst mit 18 Jahren wechseln darf. Ein Ausweg Richtung sofortiger Transfer könnte ein Pass des EU-Landes Irland sein, um den sich die Familie aktuell bemüht.

Mit seinen 16 Jahren hat JJ Gabriel schon große Ziele: "Mein Traum ist es, den Ballon d'Or zu gewinnen", sagte er der Marca. Von dieser Auszeichnung ist der Offensivspieler aber natürlich noch weit entfernt. Sollte der Transfer von United zu Real zustandekommen, würden die Engländer eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von rund 400.000 Euro für ihn erhalten.

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JJ Gabriel kam für den Klub aus Manchester in dieser Saison auf zwei Tore und zwei Vorlagen in zwei Meisterschaftsspielen in der U21 Premier League. In der UEFA Youth League erzielte er beim 5:0 gegen Sabah aus Aserbaidschan beim 5:0 drei Treffer.

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

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