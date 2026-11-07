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Supertalent JJ Gabriel möchte nur für Real Madrid spielen. Das machte der 16-Jährige im Gespräch mit der spanischen Sportzeitung Marca klar. Der Teenager steht aktuell noch bei Manchester United unter Vertrag, doch für die Red Devils möchte er nicht mehr auflaufen, wie er schon vor Monaten verkündet hatte.

Daraufhin ließ ihn United ziehen - und die europäischen Top-Klubs rissen sich um Gabriel. Unter anderem auch der FC Bayern München soll großes Interesse am Youngster gehabt haben. Gabriel trainierte zunächst beim FC Barcelona und wechselte dann zu Real Madrid. Dort absolviert er aktuell individuelle Übungseinheiten mit einem Personal Trainer und arbeitet im Fitnessstudio an seiner körperlichen Verfassung.

Auf die Frage der Sportzeitung, ob er sich für Barca oder die Königlichen entscheiden werde, sagte er: "Ganz klar Madrid." Einen Vertrag bei den Blancos hat er jedoch noch nicht unterschrieben, da er als Engländer ein Nicht-EU-Staatsangehöriger ist, der erst mit 18 Jahren wechseln darf. Ein Ausweg Richtung sofortiger Transfer könnte ein Pass des EU-Landes Irland sein, um den sich die Familie aktuell bemüht.

Mit seinen 16 Jahren hat JJ Gabriel schon große Ziele: "Mein Traum ist es, den Ballon d'Or zu gewinnen", sagte er der Marca. Von dieser Auszeichnung ist der Offensivspieler aber natürlich noch weit entfernt. Sollte der Transfer von United zu Real zustandekommen, würden die Engländer eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von rund 400.000 Euro für ihn erhalten.

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JJ Gabriel kam für den Klub aus Manchester in dieser Saison auf zwei Tore und zwei Vorlagen in zwei Meisterschaftsspielen in der U21 Premier League. In der UEFA Youth League erzielte er beim 5:0 gegen Sabah aus Aserbaidschan beim 5:0 drei Treffer.