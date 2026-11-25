Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Kommt es tatsächlich zum sensationellen Comeback von Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern München?

Laut Max Eberl zieht der FC Bayern München eine Rückholaktion von Eric Maxim Choupo-Moting fürs Erste nicht in Betracht.

Vor dem Abflug des deutschen Rekordmeisters nach Lille zum Champions-League-Auswärtsspiel am Mittwochabend wurde der Sportvorstand des FCB auf das zuletzt aufgekommene Gerücht angesprochen, wonach der Deutsch-Kameruner angesichts der Verletzungsmisere eine Option an der Säbener Straße sein könnte.

"Zunächst einmal wollen wir abwarten, wie sich die Rückkehr der verletzten Spieler gestaltet. Wir müssen im Januar einschätzen, wie unser Kader aussieht. Tatsache ist, dass Harry (Kane) und Isi (Ismael Saibari) nicht zur Verfügung stehen werden. Hoffentlich werden alle anderen wieder dabei sein, einschließlich Phonzy (Alphonso Davies) und Serge (Gnabry)", erklärte Eberl.

Werbung Werbung

Sollte sich die Situation bis zum Start des Winter-Transferfensters am 1. Januar entsprechend entspannen, müsse man "sehr sorgfältig darüber nachdenken, ob wir etwas unternehmen müssen", fuhr der Bayern-Sportvorstand fort. "Aber im Moment ist das wirklich nichts, was wir in Betracht ziehen, denn die Spieler, die hier sind, werden uns in den nächsten sieben Spielen helfen, und wir haben 100-prozentiges Vertrauen in sie."

Wie viel würde ein Transfer von Eric Maxim Choupo-Moting kosten?

Der Vertrag von Choupo-Moting bei seinem aktuellen Klub Red Bull New York läuft zum Ende des Jahres aus., er wäre dementsprechend ablösefrei zu haben. In die MLS war der 76-malige kamerunische Nationalspieler nach fast einem halben Jahr der Vereinslosigkeit gewechselt, als sein Vertrag bei den Bayern im Sommer 2024 ausgelaufen war.

Während seiner Zeit in München (2020 bis 2024) avancierte Choupo-Moting zum Publikums- und Mitspieler-Liebling und wusste zumindest bis zu seiner Vertragsverlängerung 2023 als Vertreter von Robert Lewandowski sportlich durchaus zu überzeugen.