Monaco duelliert sich gerade mit dem polnischen Klub Gornik Zabrze in den Playoffs um eine Teilnahme an der Ligaphase der Conference League. Das Hinspiel in Polen gewannen die Monegassen am Donnerstag mit 3:2.

Brunner stand über 90 Minuten auf dem Platz und erzielte per Kopf das zwischenzeitliche 3:1. Der Treffer unterstrich seinen jüngsten Aufwärtstrend und war tatsächlich zwei Jahre nach seinem Transfer sein allererster in einem Pflichtspiel für Monaco.

Nachdem Brunner in der Jugend von Borussia Dortmund für Furore gesorgt hatte, wechselte er 2024 im Unfrieden für vier Millionen Euro ins Fürstentum. Brunner forderte angeblich deutlich mehr Spielzeit bei den Profis, als ihm die BVB-Bosse - auch nach disziplinarischen Vorfällen - zusichern wollte.

Es folgte direkt eine Leihe zu Monacos Partnerklub Cercle Brügge nach Belgien, die aber nicht nach Plan lief. Brunner absolvierte lediglich 1083 Pflichtspielminuten. Immerhin gelangen ihm sechs Treffer.

Monaco startet am Sonntag in die Ligue-1-Saison

Noch enttäuschender verlief die vergangene Saison in Monaco. Da stand Brunner in der Ligue 1 lediglich 127 Minuten auf dem Platz. Diese Sommervorbereitung macht der mittlerweile 20-jährige Stürmer bis dato aber einen exzellenten Eindruck. Sieben Testspiele, sechs Tore - so die starke Ausbeute. Unter anderem traf er gegen den FC Liverpool und den FC Getafe.

Im ersten Pflichtspiel der Saison knüpfte Brunner an diese Leistungen nahtlos an. Die französische L'Equipe feierte ihn nach seinem Tor gegen Gornik als "Mann der Stunde". Am Sonntag trifft Monaco zum Auftakt der neuen Ligue-1-Saison auswärts auf AC Le Havre, ehe am Donnerstag das Rückspiel gegen Gornik steigt.

Dabei handelt es sich übrigens um den Verein von Lukas Podolski. Seit 2025 ist der mittlerweile 41-jährige deutsche Ex-Nationalspieler Besitzer des Traditionsklubs. Bis zum Ende der vergangenen Saison spielte er auch noch und gewann zum Abschied den polnischen Pokal.