So seht Ihr Lyon gegen Monaco mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Lyon empfängt Monaco am Sonntag, dem 29. November, im Groupama Stadium. In diesem Ligue-1-Duell treffen zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte aufeinander.

Das Team von Carlos Vicens geht mit einem 0:0 gegen Lillestroem in der Europa League am Donnerstag in die Partie. Zuvor hatte Lyon am Samstag mit 1:0 in Lille gewonnen und damit eine kurze Serie schwacher Ergebnisse beendet.

Lyon steht in der Liga auf Platz vier und hat nur eines seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren. Die Defensive ließ in diesem Zeitraum dreimal keinen Gegentreffer zu.

Auch Monaco reist mit einem späten Sieg an. Die Mannschaft von Filipe Luis gewann am Donnerstag in der Conference League auswärts mit 3:2 gegen Heart of Midlothian.

In der Liga waren die Ergebnisse weniger überzeugend. Monaco spielte zuletzt in der Ligue 1 sowohl gegen Auxerre als auch gegen Le Mans 1:1 und steht auf Platz acht.

Die Gäste haben zudem drei der letzten fünf Duelle zwischen den beiden Klubs gewonnen. Lyon wird einen Heimsieg also nicht als selbstverständlich ansehen.