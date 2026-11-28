So seht Ihr Lyon gegen Monaco mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungspartner aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Lyon empfängt Monaco am Sonntag, 29. November, im Groupama Stadium. In diesem Ligue-1-Duell treffen zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte aufeinander.

Die Mannschaft von Carlos Vicens geht nach einem 0:0 gegen Lillestroem in der Europa League am Donnerstag in die Partie. Zuvor hatte sie am Samstag mit 1:0 in Lille gewonnen und damit eine kurze Serie schwacher Ergebnisse beendet.

Lyon steht in der Liga auf Platz vier und hat nur eines seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren. Die Defensive blieb in diesem Zeitraum dreimal ohne Gegentor.

Auch Monaco reist mit einem jüngsten Sieg an. Die Mannschaft von Filipe Luis gewann am Donnerstag in der Conference League auswärts mit 3:2 gegen Heart of Midlothian.

In der Liga waren die Ergebnisse weniger überzeugend. Monaco spielte zuletzt in der Ligue 1 sowohl gegen Auxerre als auch gegen Le Mans 1:1 und steht auf Platz acht.

Die Gäste haben zudem drei der letzten fünf Duelle zwischen den beiden Klubs gewonnen. Lyon wird einen Heimsieg daher nicht als selbstverständlich ansehen.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt, wann es angepfiffen wird und wie es um die Teams steht.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Lyon gegen Monaco liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber bestätigt sind.

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