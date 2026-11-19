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Beim FC Bayern ist Luis Diaz - wenn gesund - absolut gesetzt. Auch der FC Barcelona hätte sich einst gerne die Dienste des Kolumbianers gesichert.

Barca-Sportdirektor Deco hadert bis heute mit der geplatzten Verpflichtung von Diaz. In einem Interview mit Catalunya Radio nannte Deco, auf die Frage, welchen Spieler er in der Vergangenheit gerne geholt hätte, den 29-jährigen Linksaußen vom FC Bayern.

Ein Transfer des damaligen Liverpoolers gestaltete sich jedoch besonders aufgrund der finanziellen Lage der Katalanen als höchst kompliziert. Diaz wechselte letztlich für 70 Millionen Euro zum FC Bayern. Seit seiner Ankunft in München verzeichnete Diaz in 62 Spielen herausragende 31 Tore und 24 Assists. Aktuell fehlt er wegen eines Muskelbündelrisses.

Neben Diaz hatte Barca - wie übrigens auch der FC Bayern - in jenem Transfersommer auch Nico Williams von Athletic Bilbao auf dem Zettel. Entgegen aller medialen Berichte, die auf einen bevorstehenden Wechsel des spanischen Flügelspielers zu Barca und seinem Nationalmannschaftskumpel Lamine Yamal hindeuteten, verlängerte Williams letztlich um zehn Jahre in Bilbao.

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Diaz ist derweil nicht der einzige Spieler, den die Bayern den Katalanen im Sommer 2025 vor der Nase wegschnappten. Auch bei Jonathan Tah soll Barca eigentlich in der Pole Position gelegen haben, konnte dem deutschen Nationalspieler aber nicht garantieren, ihn aufgrund der finanziellen Schieflage des Klubs registrieren zu können. Tah wechselte letztlich ablösefrei zum deutschen Rekordmeister und bildet dort seitdem die Stammbesetzung in der Innenverteidigung mit Dayot Upamecano.