Beim FC Bayern ist Luis Diaz - wenn gesund - absolut gesetzt. Auch der FC Barcelona hätte sich einst gerne die Dienste des Kolumbianers gesichert.
Barca-Sportdirektor Deco hadert bis heute mit der geplatzten Verpflichtung von Diaz. In einem Interview mit Catalunya Radio nannte Deco, auf die Frage, welchen Spieler er in der Vergangenheit gerne geholt hätte, den 29-jährigen Linksaußen vom FC Bayern.
Ein Transfer des damaligen Liverpoolers gestaltete sich jedoch besonders aufgrund der finanziellen Lage der Katalanen als höchst kompliziert. Diaz wechselte letztlich für 70 Millionen Euro zum FC Bayern. Seit seiner Ankunft in München verzeichnete Diaz in 62 Spielen herausragende 31 Tore und 24 Assists. Aktuell fehlt er wegen eines Muskelbündelrisses.
Neben Diaz hatte Barca - wie übrigens auch der FC Bayern - in jenem Transfersommer auch Nico Williams von Athletic Bilbao auf dem Zettel. Entgegen aller medialen Berichte, die auf einen bevorstehenden Wechsel des spanischen Flügelspielers zu Barca und seinem Nationalmannschaftskumpel Lamine Yamal hindeuteten, verlängerte Williams letztlich um zehn Jahre in Bilbao.
Diaz ist derweil nicht der einzige Spieler, den die Bayern den Katalanen im Sommer 2025 vor der Nase wegschnappten. Auch bei Jonathan Tah soll Barca eigentlich in der Pole Position gelegen haben, konnte dem deutschen Nationalspieler aber nicht garantieren, ihn aufgrund der finanziellen Schieflage des Klubs registrieren zu können. Tah wechselte letztlich ablösefrei zum deutschen Rekordmeister und bildet dort seitdem die Stammbesetzung in der Innenverteidigung mit Dayot Upamecano.
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📝Bio: In Dortmund auf Kohlen das Licht der Welt erblickt und am Niederrhein aufgewachsen, zog es mich zum Journalismus-Studium nach Darmstadt und über ein Redaktionspraktikum im Rahmen des Masterstudiums zu SPOX. Dort im Fußball- und NBA-Ressort zuhause und mittlerweile als Managing Editor mitverantwortlich für die Themenplanung und hauptsächlich als Chef vom Dienst tätig. Zuvor für den SID, die Rheinische Post, Westline, die FAZ und ProSieben Sat.1 in der Sportredaktion von ran tätig.
🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:
- Themen- und Wochenplanung für SPOX und GOAL Deutschland
- Content Management als CvD für SPOX und GOAL Deutschland
- Ab und an über den FC Bayern oder Borussia Dortmund schreiben
⚽Wie ich zum Fußball gekommen bin:
Quasi mit meiner Geburt. Mit drei Jahren habe ich selbst mit dem Fußballspielen angefangen, eine Leidenschaft, der ich bis heute nachgehe - auch wenn es mittlerweile nach jedem Spiel ein sehr schmerzhaftes Hobby ist. Auch sonst war für mich schon sehr früh klar, dass ich einmal Sportjournalist werden möchte.
🌟Meine liebsten Fußball-Momente:
Beruflich waren das sicherlich mein erster Reporter-Einsatz bei einem Bundesligaspiel des FC Bayern und tatsächlich meine dreiwöchige Begleitung der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2024 für ProSieben Sat.1.
Als Fan verbinde ich meine schönsten und auch schrecklichsten Momente wohl mit der launischen Diva vom Rhein - Fortuna Düsseldorf. Bei dem Aufstieg in die 2. Liga 2009 durfte ich live im Stadion dabei sein, ebenso wie beim epischen Bundesliga-Aufstieg 2012. Das waren wundervolle Momente, wohingegen mich seit eineinhalb Jahren Albträume von Bochum plagen.