Los Angeles Rams gegen San Francisco 49ers LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Rams gegen 49ers: Anstoßzeit in Melbourne

10. Sept. 2026 - 20:35 Melbourne Cricket Ground

Das Auftaktspiel der Saison zwischen den San Francisco 49ers und den Los Angeles Rams startet am Freitag, 11. September 2026, um 1:35 Uhr BST. Austragungsort ist der Melbourne Cricket Ground (MCG); das Duell gilt als Meilenstein, weil die NFL erstmals ein reguläres Saisonspiel in Australien austrägt.

So sehen Sie das Spiel Los Angeles Rams gegen San Francisco 49ers in Großbritannien

In Großbritannien überträgt derNFL Game Pass auf DAZN und Netflix die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 in Großbritannien zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket kaufen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu brauchen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnementstufe Einmaliger Preis im Voraus Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99 €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99 €23.99 / Monat

Kunden, die das "Season Pro Ultimate"-Paket wählen, erhalten zusätzlich folgende Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die Ultimate-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter Thursday Night Football, Sunday Night Football, wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugriff auf beliebte alternative Kommentare. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats"-Daten direkt in den Live-Stream eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

Hinweis: Zwei Sonntagsspiele pro Woche (ein Spiel aus dem 18-Uhr-Zeitfenster und ein Spiel aus dem 21-Uhr-Zeitfenster) unterliegen Übertragungssperren. Der NFL Game Pass zeigt diese beiden gesperrten Spiele nicht live, stellt sie aber 24 Stunden nach Spielende als On-Demand-Aufzeichnung bereit.

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Los Angeles Rams gegen San Francisco 49ers – Mannschaftsnachrichten

Team-News zu den Los Angeles Rams:

Die Rams starten nach einer Offseason mit vielen Star-Transfers mit Schwung in Woche 1.

Defensive Kraftpakete bereit: Die Superstars Myles Garrett und der kürzlich aus dem Ruhestand zurückgekehrte Aaron Donald haben gemeinsam trainiert, um eine furchteinflößende Front-Four zu bilden. Trotz einer leichten Entzündung im Trainingslager bestätigen Berichte, dass Garrett fast zu 100 Prozent fit ist und keine Einschränkungen haben wird.

Star-Duo spielberechtigt: Cheftrainer Sean McVay bestätigte, dass Wide Receiver Puka Nacua und Offensive Lineman Alaric Jackson voraussichtlich beide zum Einsatz kommen.

Offensivkern intakt: Quarterback Matthew Stafford führt eine starke Offensive mit Nacua, Kyren Williams und Blake Corum an.

Team-News der San Francisco 49ers:

Die 49ers verfügen über einen starken Kader, müssen aber Ausfälle in der Defensive Line durch die Rückkehr erfahrener Spieler ausgleichen.

Nick Bosa kehrt zurück: Defensive Coordinator Raheem Morris bestätigte, dass Star-Edge-Rusher Nick Bosa definitiv spielen wird. Bosa verpasste den Großteil der letzten Saison wegen eines Kreuzbandrisses und litt unter einer Patellasehnenentzündung, daher überwachen die Trainer seine Einsatzzeit genau.

George Kittle auf gutem Weg: Tight End George Kittle, der sich von einem Achillessehnenriss im Januar erholt, ist mit nach Australien geflogen, hat ohne Einschränkungen trainiert und ist auf dem besten Weg, zu spielen.

Defensive Front stark geschwächt: Zwar ist Bosa zurück, doch die 49ers sind auf der Position des Defensive Ends stark unterbesetzt. Sam Okuayinonu landete wegen einer Fußoperation auf der Injured Reserve, Mykel Williams bleibt wegen seines Kreuzbandrisses auf der PUP-Liste. Um die Lücke zu füllen, nahm das Team den Veteranen Khalid Kareem in den aktiven Kader auf.

Vorsorgemaßnahmen für Routiniers: Runningback Christian McCaffrey verpasste die erste Trainingseinheit des Teams, kehrte aber am zweiten Tag im Rahmen eines routinemäßigen Vorsorgeplans für Routiniers wieder voll zum Training zurück.

Kapitäne benannt: Das Team gab offiziell seine acht von den Spielern gewählten Kapitäne für 2026 bekannt, darunter Brock Purdy, Christian McCaffrey, George Kittle, Nick Bosa, Trent Williams, Fred Warner, Deommodore Lenoir und Kyle Juszczyk.







