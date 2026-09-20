Los Angeles Rams gegen New York Giants live sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Los Angeles Rams gegen New York Giants

21. Sept. 2026 - 20:15 SoFi Stadium

Die Los Angeles Rams empfangen die New York Giants im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, in der zweiten Woche der NFL-Hauptrunde. Der Anpfiff erfolgt am Dienstag, 22. September, um 2:15 Uhr CET.

Die Rams wollen sich von ihrer Niederlage in Woche 1 erholen, während die Giants unter John Harbaugh an ihren Sieg gegen Dallas in der Eröffnungswoche anknüpfen wollen.

So können Sie das Spiel Los Angeles Rams gegen New York Giants verfolgen

Das Spiel läuft live auf demNFL Game Pass bei DAZN sowie auf Sky Sports NFL (und Main Event).

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und das NFL Network enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu brauchen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem diese zusätzlichen Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugriff auf beliebte alternative Kommentare. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert dies erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

So schauen Sie sich die Spiele überall mit einem VPN an

Wenn Sie im Ausland sind, nutzen Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN), um Spiele über Ihren Streaming-Dienst zu sehen. Ein VPN wie NordVPN verschlüsselt Ihre Verbindung. Falls Sie unsicher sind, welches VPN passt, hilft der GOAL-Leitfaden zu VPNs für Sportstreams.

Los Angeles Rams gegen New York Giants – Mannschaftsnews

John Harbaughs Giants feierten zum Auftakt einen 28:20-Erfolg gegen die Cowboys, während Sean McVays Rams nach der 27:7-Niederlage in Melbourne gegen die 49ers im SoFi Stadium sofort zurück in die Erfolgsspur wollen.

Team-News der Los Angeles Rams

Puka Nacua (WR) : Einsatz fraglich. Nacua hat weder am Freitag noch am Samstag trainiert. Cheftrainer Sean McVay erklärte, dass Nacua wegen Leistenproblemen pausierte, die nach der Einheit am Donnerstag zurückkehrten. Eine Entscheidung fällt erst kurz vor Anpfiff.

Aaron Donald (DT) : Wird voraussichtlich spielen. Eine große Neuigkeit für die Verteidigung der Rams: Der legendäre Defensive Tackle feiert am Montagabend sein Comeback, nachdem er seine Kondition wieder aufgebaut hat und in Woche 1 pausierte.

Kamren Kinchens (S) : Ausgefallen. Die Mannschaft schloss den Safety wegen einer Oberschenkelverletzung aus, nachdem er die gesamte Woche nicht trainiert hatte.

Jordan Whittington (WR) : Fraglich. Eine Oberschenkelverletzung verhinderte sein Training am Wochenende und könnte die Rams auf der Position des Wide Receivers weiter schwächen, falls Nacua ausfällt.

Schlüssel in der Offensive : Quarterback Matthew Stafford sucht den Rhythmus mit Star-Wide-Receiver Davante Adams, der gegen die angespannte Cornerback-Situation der Giants einen vorteilhaften Matchup erhält.

Team-News der New York Giants

Paulson Adebo (CB) : Ausgefallen (IR). Die Giants setzten Adebo am Freitag wegen einer Knieverletzung auf die kurzfristige Verletztenliste. Er fällt mindestens vier Wochen aus.

Deonte Banks (CB) : Fraglich. Banks fehlte wegen einer Wadenverletzung am Freitag und Samstag im Training. Fällt er aus, rückt Rookie Colton Hood in die Cornerback-Rotation.

Micah McFadden (ILB) : Einsatz fraglich. Der Inside Linebacker trainiert wegen einer Nackenverletzung weiterhin nur eingeschränkt.

Greg Newsome II (CB) : Spielfähig. Die Secondary erhält Entlastung, denn Newsome trainierte am Samstag trotz Rippenproblemen voll und ohne Einschränkung.

Offensive Line : Tackle Andrew Thomas (Knöchel) und Guard Francis Mauigoa (Schulter) nahmen zu Wochenbeginn nur eingeschränkt am Training teil, sind jetzt aber voll einsatzfähig. Sie sollen Rookie-Quarterback Jaxson Dart vor dem zurückkehrenden Aaron Donald schützen.



