So sehen Sie Lorient gegen Rennes mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit höherer Sicherheit nutzen oder aus einer anderen Region der Welt darauf zugreifen, in der Geoblocking greifen könnte? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

Lorient empfängt Rennes am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, zu einem Spiel der Ligue 1 im Stade du Moustoir in Lorient.

Lorient ist ordentlich in Form. Die Mannschaft von Alexandre Dujeux hat drei ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Dazu zählt ein 2:0-Auswärtssieg bei Le Havre am 8. November, der die defensive Verbesserung der vergangenen Wochen unterstrich.

Rennes reist dagegen mit schwankenden Leistungen an. Die Mannschaft von Franck Haise hat drei ihrer letzten fünf Pflichtspiele verloren und dabei neun Gegentore kassiert. Zuletzt unterlag sie zu Hause Lille mit 1:2.

Auch die direkten Duelle versprechen Spannung. Lorient fertigte Rennes im August 2025 in diesem Stadion mit 4:0 ab. Rennes revanchierte sich jedoch im Januar 2026 mit einem 2:0-Sieg im Roazhon Park.

Beide Klubs stehen in der oberen Tabellenhälfte der Ligue 1: Rennes liegt auf Platz acht, Lorient auf Platz zehn. Die Punkte in diesem Spiel haben damit echtes Gewicht für die Tabelle.

Im Folgenden erfahren Sie alles zur Live-Übertragung von Lorient gegen Rennes, einschließlich Anstoßzeit, Teamnews und Form.

Teamnews und Kader