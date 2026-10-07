Lorenzo Palmisani: Das neue italienische Wunderkind, das von Buffon gelernt hat

Im fußballverrückten Italien hat das Verpassen von drei Weltmeisterschaften in Folge tiefe Narben hinterlassen. Jetzt ist eine neue Generation bereit, es besser zu machen, und Lorenzo Palmisani (22) steht dabei an vorderster Front. Der Youngster sorgt bei seinem Debüt in der Serie A für Furore - und das Debüt in Italiens A-Nationalmannschaft erscheint nicht mehr weit entfernt.

Immer wenn Comos Trainer Cesc Fabregas einen seiner Spieler abziehen sieht, ist er schon halb in der Jubelpose. Seine verschränkten Arme gehen auseinander, er ballt die Fäuste. Dann pariert Frosinone-Keeper Lorenzo Palmisani (22) erneut. Es spielt keine Rolle, wer schießt, ob das argentinische Wunderkind Nico Paz oder Torjäger Anastasios Douvikas: Palmisani hat immer eine Antwort.

"Palmisani hat so viele Bälle gehalten. Wenn wir 4:1 gewonnen hätten, wäre das nicht unverdient gewesen“, seufzte Fabregas nach dem Spiel. Das Endergebnis lautete 2:0 für Frosinone. Es war Comos erste Niederlage seit fünf Monaten und der dritte Sieg des Aufsteigers Frosinone in fünf Spielen.

Die Mannschaft von Massimiliano Alvini hat nun drei ihrer ersten fünf Spiele gewonnen, wobei Palmisani mit zwei Spielen ohne Gegentor entscheidenden Anteil an diesem beeindruckenden Start hat. Das zweite, gegen Como, brachte ihm die hochverdiente Auszeichnung als "Man of the Match" ein.

In der italienischen Presse erhielt er die Bestnoten. "Hat Italien wirklich schon wieder ein Wunderkind zwischen den Pfosten hervorgebracht?", fragte Sportmediaset nach dem Spiel gegen Como. An legendären Torhütern mangelt es Italien wahrlich nicht, man denke nur an Dino Zoff, Gianluigi Buffon oder Manchester Citys aktuelle Nummer eins, Gianluigi Donnarumma.

Vor allem der Vergleich mit Buffon dürfte Palmisani schmeicheln, denn der legendäre Torwart ist sein Idol. "Lorenzo hatte immer Buffon im Kopf", erzählte sein Vater Piero Tuttosport. "Ich will gar nicht wissen, wie viele Videos von Gigi er in seinem Leben gesehen hat."

"Hier sind sie verrückt nach Lorenzo"

Für die Familie Palmisani, mit Lorenzo als Jüngstem, waren diese Wochen voller Emotionen. "Wir erleben wunderbare Momente. Wir sind eine einfache Familie, und es ist nicht leicht, mit diesen Emotionen umzugehen, besonders nach dem Spiel gegen Como." Die Familie lebt in Alatri, einer Stadt mit 30.000 Einwohnern. "Alle freuen sich für uns, hier sind sie verrückt nach Lorenzo", sagte seine Mutter Graziella lächelnd. Manche Leute kommen zu uns nach Hause, um ihn zu treffen."

"Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich sehe, wie Leute mit dem Palmisani-Trikot herumlaufen", sagte Graziella. "Aber er darf sich das nicht zu Kopf steigen lassen", warnte sie in mütterlichem Ton. "Ich bin sicher, dass er das nicht tun wird. Er war gut in der Schule, hat einen technischen Bildungsgang abgeschlossen, und wir hatten nie irgendwelche Probleme mit ihm."

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Vor zwei Jahren trugen in Alatri nur wenige Menschen ein Trikot mit "Palmisani" auf dem Rücken. Der 22-Jährige war in der Serie C an Lucchese ausgeliehen, seine zweite Leihe nach einer erfolglosen Zeit beim finanziell angeschlagenen Olbia. "Wir haben uns Sorgen um ihn gemacht", erinnerte sich Piero. "In Olbia lief es nicht gut, und in Lucca war es eine schwierige Erfahrung. Damals entschied Frosinone, ihn in der ersten Mannschaft zu entwickeln." Eine richtige Entscheidung.

Im Alter von neun Jahren kam Palmisani aus der Jugend von Mole Bisleti zu Frosinone, unterstützt von seinen Eltern: Piero trainierte ein kleines Frauenteam in Alatri, seine Frau stand im Tor. Schon damals ließen die Torwart-Gene ein wenig auf sich warten. "Wir haben Lorenzo oft zu Spielen mitgenommen, und nach und nach verliebte er sich in diesen Sport. Aber er begann nicht sofort als Torwart", erklärte sein Vater.

Palmisani-Anfänge im Mittelfeld

"Er spielte lieber im Mittelfeld, aber eines Tages sagte er, dass er ins Tor wolle. Ich habe ihn gewarnt, dass er mentale Stärke brauchen würde. An einem gewissen Punkt bist du auf dich allein gestellt, aber er war stur." Diese Hartnäckigkeit brachte Palmisani 2013 in die Jugend von Frosinone, doch auf seine Chance in der ersten Mannschaft musste er bis zu seinem 20. Lebensjahr warten, direkt nach diesen beiden schwierigen Leihstationen.

In der vergangenen Saison wurde er zur Nummer eins und führte Frosinone mit 15 Spielen ohne Gegentor in 38 Partien und einer Paradenquote von 80 Prozent auf Platz zwei der Serie B, womit der Aufstieg in die Serie A perfekt gemacht wurde.

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Zuerst kam sein Debüt in der Serie A. Dann die Berufung in die U21. Schließlich folgte auch die in die Azzurri unter Interimscheftrainer Silvio Baldini, auch wenn er dort noch nicht debütiert hat. Sein Debüt in der Serie A gab er ausgerechnet gegen Juventus, nicht nur den Klub seines Idols Buffon, sondern auch den von Piero und Graziella, die Juventus im Blut haben. Lorenzo ist keine Ausnahme.

Palmisani stammt aus einer Juve-Familie

"Wir sind alle Juventus-Fans. Und wenn man bedenkt, dass ihm das Schicksal die Chance gegeben hat, sein Debüt in der Serie A gegen Juventus zu feiern ...", sagte Piero mit leuchtenden Augen. Dass Juventus Palmisani ganz oben auf der Wunschliste hat, macht die Sache noch besonderer. "Juventus ist natürlich ein Traum“, sagte Piero, geschmeichelt vom Interesse "seiner" Alten Dame, die ebenso wie Inter ihren Kader mit Palmisani verstärken will. "Das Wichtigste für uns ist, dass unser Sohn immer glücklich ist. Aber ja, Juve kommt vor allem anderen, und dann der Rest. So war es in unserer Familie schon immer: erst Juve, dann alles andere."

Die Stunden, die er mit dem Studium von Buffon verbracht hat, scheinen sich ausgezahlt zu haben. Ein Wechsel zu Juve könnte der Beginn von etwas Großem sein, auch wenn es im Moment, wie Graziella uns erinnert, besser ist, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben.