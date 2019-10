Estland - Deutschland live: Gnabry fällt wohl aus - das EM-Qualifikationsspiel im LIVE-TICKER

Der 8:0-Hinspielsieg gegen Estland war der höchste Heimsieg der Ära Löw - und das ausgerechnet ohne den Bundestrainer an der Seitenlinie. Die 1004 Pässe der DFB-Elf (starke 93% davon kamen beim Mitspieler an) waren zudem Höchstwert in einem Länderspiel für seit Datenerfassung.

Die deutsche Nationalmannschaft hat eine makellose Bilanz gegen Estland. Alle vier Duelle wurden gewonnen - das einzige Aufeinandertreffen bei den Esten fand vor 80 Jahren statt.

Erstmals seit 2015 hat das DFB-Team wieder drei Auswärtsspiele in Serie gewonnen - mit 3:2 in den Niederlanden, 2:0 in Weißrussland und zuletzt mit 2:0 in Nordirland. Mit einem weiteren Erfolg in Estland könnte Deutschland nun erstmals seit vier Jahren wieder viermal in Folge in der Fremde als Sieger vom Platz gehen.